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港聞二

東涌公屋地盤百人追薪 工會：精進欠二判2000萬

【明報專訊】東涌一公屋地盤疑拖欠工人薪金，近百名工人昨發起工業行動向總承建商「精進建築有限公司」追討多月薪金。協助工人的香港建造業總工會表示，精進8月起拖欠多名二判逾2000萬元，致約250名工人「有汗出、無糧出」。房委會稱高度重視事件，目標今月內解決工人欠薪問題。

房委：目標今月內解決

涉事地盤屬東涌100區公營房屋發展項目，預料2024/25年度竣工，供應約5200個單位。約70名工人昨早在地盤外聚集追討欠薪，其間有工人拉起巨型橫額並高呼口號。房屋署總建築師曾到場了解及斡旋，警方及勞工處亦先後派員維持秩序。

工會：精進稱房署拖款 後改口

香港建造業總工會理事長周思傑表示，遭拖欠薪金的工人分佈多個工種，包括泥井、水喉、模板等，其中有工人遭拖欠近10萬元薪酬，「大家都要養家餬口，幾個月無糧出，會很慘」。他又稱，精進曾聲稱遭房署拖欠款項，被署方反駁才改口說資金周轉困難，批評精進「賴貓、扯皮」，盼政府介入助工人盡早追回欠薪。

房委會昨稱，高度重視工人權益，強調「一直按工程合約和既定程序支付工程費用予總承建商」，亦一直責成總承建商妥善處理合約分判商工人的薪金安排及解決任何欠薪問題。房委會又稱，房署高層已要求精進積極處理，目標在11月解決欠薪問題。勞工處回覆本報稱已接獲工人求助，將與承判商及各持份者協商解決工友欠薪事宜。

議員指涉事地盤非首爆欠薪

跟進事件的工聯會立法會議員梁子穎稱，涉事地盤非首次爆出欠薪問題，情况不理想。他又引述稱，房署將從精進的其他完成或將近完成的地盤工程中扣除部分工程費用，直接向工人支薪，署方承諾本月內向工人發薪。

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