明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

曾被刑檢制裁 禁參選中大校董 僱員代表明年1月投票 學生校友3席未有選期

【明報專訊】中文大學校董會改組後正值過渡階段，迄今尚未選出職員、學生及校友共5席代表。中大校董會昨公布，明年1月舉辦選舉，選出教務人員及非教務人員代表，本科生、研究生及校友共3席代表的選舉則未有日期。中大要求，所有參選人須守法，不曾刑事起訴或定罪，亦沒受任何政府機關制裁。

立法會去年11月通過改組中大校董會，校董人數減至34，迄今尚欠5席，有待選舉產生。中大校董會昨致函全體職員，公布「全職僱員成員選舉」詳情及日程。按照日程，大學全職僱員可於下周五（15日）起的兩周「提名期」推舉候選人，至明年1月20至22日「投票日」電子投票，暫定1月24日前公告選舉結果（見表）。

參選職員學生須無大學處分

中大校董會亦上載「校友、僱員及學生之大學校董會成員選舉規則」，列明所有參選人須具備「良好的社會地位（good social standing）」，包括但不限於守法，並不曾在香港或其他地區遭受任何刑事起訴或定罪，或受到任何政府機關的制裁；其中參選的職員及學生更須沒有大學紀律處分，並願支持校董會工作，包括擁護大學使命及願景、過往曾服務中大社群等。

所有候選人須於提名表格申報不曾被起訴、定罪、制裁或紀律處分，並得到一名提名人及30名和議者簽署支持。根據「選舉規則」，選舉管理委員會及選舉委員會等將核實及評核各個候選人，才確定其參選資格。校董會將分別在下月20日公布「獲接受的提名」名單，待他們決定不退選，至下月30日公布「最終參與選舉的候選人名單」。

可透露政黨 不應被視作代表

競選期間，候選人可透露其協會、社團、工會或政黨背景，但不應或被視作有關組織的代表，或獲他們授權。候選人更不能發表或做出任何損害大學或校董會聲譽的言論及行為，所有競選活動亦必須守法。

上 / 下一篇新聞

中央再出招 10萬億供地方化債 直接刺激消費措施「落空」 離岸人幣下跌
中央再出招 10萬億供地方化債 直接刺激消費措施「落空」 離岸人幣下跌
摩通：或顯持續經濟成長優先 分析師憧憬下月推新措施
摩通：或顯持續經濟成長優先 分析師憧憬下月推新措施
老婦墮「關口扣金條」騙局 遭「警副處長」騙上騙
老婦墮「關口扣金條」騙局 遭「警副處長」騙上騙
缺監管奪命 僱主罰9萬分7年半付 稱「炒散」為生每月僅能付1000 事主兄指耍賴續民事索償
缺監管奪命 僱主罰9萬分7年半付 稱「炒散」為生每月僅能付1000 事主兄指耍賴續民事索償
特朗普稱爭釋黎 林定國：任何人不應干擾司法
特朗普稱爭釋黎 林定國：任何人不應干擾司法
國際法律人才學院啟動 李家超：顯培育中心地位
國際法律人才學院啟動 李家超：顯培育中心地位
研各區旅遊熱點必備條件 卓永興料半年落實項目時間表
研各區旅遊熱點必備條件 卓永興料半年落實項目時間表
擴音器抗議釀噪音 大坑西居民罰千五
擴音器抗議釀噪音 大坑西居民罰千五
梁振英曾指長遠土地供應恐過剩 發展局：30年經濟用地估算未需調整
梁振英曾指長遠土地供應恐過剩 發展局：30年經濟用地估算未需調整
粉嶺高球地發展無期 待審視設計環評覆核判決
粉嶺高球地發展無期 待審視設計環評覆核判決
元朗套丁案 兩被告認各收10萬賣丁權
元朗套丁案 兩被告認各收10萬賣丁權
駁機續命 苦等兩年 再嘗洗澡滋味 換心男淚崩
駁機續命 苦等兩年 再嘗洗澡滋味 換心男淚崩
何宛淇籲檢視培訓 增飲食業共融意識
何宛淇籲檢視培訓 增飲食業共融意識
與智障女子性交成孕 七旬翁囚30月
與智障女子性交成孕 七旬翁囚30月
警涉姦續還押 控方擬改控罪
警涉姦續還押 控方擬改控罪
藥監中心總監或聘海外專家 下年度設4首長職 長遠研監管審批AI
藥監中心總監或聘海外專家 下年度設4首長職 長遠研監管審批AI
採AI醫學軟體漸增 美定規管框架
採AI醫學軟體漸增 美定規管框架
家庭醫生：許金山要求離婚 後轉軚
家庭醫生：許金山要求離婚 後轉軚
東涌公屋地盤百人追薪 工會：精進欠二判2000萬
東涌公屋地盤百人追薪 工會：精進欠二判2000萬
粵港澳搗跨境賣淫平台 拘63人
粵港澳搗跨境賣淫平台 拘63人
醫生藏冰毒偉哥囚10月
醫生藏冰毒偉哥囚10月
九市速遞：今屆燈光節展AI創意 穗全城光影互動 50作品來自海內外
九市速遞：今屆燈光節展AI創意 穗全城光影互動 50作品來自海內外
九市速遞：廣交會25.3萬海外買家參與創新高
九市速遞：廣交會25.3萬海外買家參與創新高
九市速遞：航展期間珠海設7班低空航線 包括港機場
九市速遞：航展期間珠海設7班低空航線 包括港機場
九市速遞：香港建造業 廣州招聘500職
九市速遞：香港建造業 廣州招聘500職
灣區手記：電雞困局／文：尚東美
灣區手記：電雞困局／文：尚東美
【Emily】YMCA搞精神健康填詞賽 黃綺琳做評判
【Emily】YMCA搞精神健康填詞賽 黃綺琳做評判
【Emily】推翻「毋須討論」決定 財會傾古洞北新街市 未有數據撥款照過
【Emily】推翻「毋須討論」決定 財會傾古洞北新街市 未有數據撥款照過
【Emily】陳月明「請纓」幫申請 鐵皮屋戶原區搬過渡房
【Emily】陳月明「請纓」幫申請 鐵皮屋戶原區搬過渡房
【Emily】穿越到2099 挖「小店化石」考古
【Emily】穿越到2099 挖「小店化石」考古