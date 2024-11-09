曾被刑檢制裁 禁參選中大校董 僱員代表明年1月投票 學生校友3席未有選期

立法會去年11月通過改組中大校董會，校董人數減至34，迄今尚欠5席，有待選舉產生。中大校董會昨致函全體職員，公布「全職僱員成員選舉」詳情及日程。按照日程，大學全職僱員可於下周五（15日）起的兩周「提名期」推舉候選人，至明年1月20至22日「投票日」電子投票，暫定1月24日前公告選舉結果（見表）。

參選職員學生須無大學處分

中大校董會亦上載「校友、僱員及學生之大學校董會成員選舉規則」，列明所有參選人須具備「良好的社會地位（good social standing）」，包括但不限於守法，並不曾在香港或其他地區遭受任何刑事起訴或定罪，或受到任何政府機關的制裁；其中參選的職員及學生更須沒有大學紀律處分，並願支持校董會工作，包括擁護大學使命及願景、過往曾服務中大社群等。

所有候選人須於提名表格申報不曾被起訴、定罪、制裁或紀律處分，並得到一名提名人及30名和議者簽署支持。根據「選舉規則」，選舉管理委員會及選舉委員會等將核實及評核各個候選人，才確定其參選資格。校董會將分別在下月20日公布「獲接受的提名」名單，待他們決定不退選，至下月30日公布「最終參與選舉的候選人名單」。

可透露政黨 不應被視作代表

競選期間，候選人可透露其協會、社團、工會或政黨背景，但不應或被視作有關組織的代表，或獲他們授權。候選人更不能發表或做出任何損害大學或校董會聲譽的言論及行為，所有競選活動亦必須守法。