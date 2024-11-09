研各區旅遊熱點必備條件 卓永興料半年落實項目時間表

政府在會後發新聞稿，卓永興表示，會上討論了旅遊熱點必須具備的先決條件，包括具備香港特色、有潛力吸引本地人和遊客、有空間增加交通及配套設施等，並討論到一些初步建議。

他又稱，本港蘊藏不同特色的旅遊資源，如飲食文化、地區特色、海濱景致、自然美景、同鄉文化、影視文化、歷史建築等。工作組將在18區收集建議，目標明年上半年能挑選出「有新意、有吸引力、具執行性的項目」，並為其訂立工作時間表。據了解，工作組初步考慮包括提升一些現時受歡迎景點，需否翻新、增設便利遊客的設施等，亦會考慮發掘現時較少人到訪的景點，暫未有初步名單。

稱美食最吸遊客 非區區宜辦夜市

卓永興昨天出席工商界午餐會時則提到，現時本地美食最能吸引遊客，但倘舉辦夜市，並不是每個地區適合，「如果是方便的地方，要想會不會有環境滋擾問題；去玩的當然開心，但在附近住的可能不是太開心」。他指工作組要平衡各方因素，「不是一班政府官員關門想辦法」。

工作組其他成員包括擔任副組長的文體旅局長、商經局長、發展局長、環境及生態局長、民青局長、保安局長、運輸及物流局長、民政總署長、康文署長和旅遊事務專員。