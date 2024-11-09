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研各區旅遊熱點必備條件 卓永興料半年落實項目時間表

【明報專訊】《施政報告》提及成立跨部門「發展旅遊熱點工作組」，以加強跨部門統籌，發掘地區旅遊熱點。工作組昨召開首場會議，擔任組長的副政務司長卓永興表示工作組討論了一些旅遊熱點必備的先決條件，將繼續集思廣益，包括透過18區民政事務處收集旅遊熱點的提議，亦會平衡各方因素，目標半年內制定相關項目和時間表，落實「香港無處不旅遊」。

政府在會後發新聞稿，卓永興表示，會上討論了旅遊熱點必須具備的先決條件，包括具備香港特色、有潛力吸引本地人和遊客、有空間增加交通及配套設施等，並討論到一些初步建議。

他又稱，本港蘊藏不同特色的旅遊資源，如飲食文化、地區特色、海濱景致、自然美景、同鄉文化、影視文化、歷史建築等。工作組將在18區收集建議，目標明年上半年能挑選出「有新意、有吸引力、具執行性的項目」，並為其訂立工作時間表。據了解，工作組初步考慮包括提升一些現時受歡迎景點，需否翻新、增設便利遊客的設施等，亦會考慮發掘現時較少人到訪的景點，暫未有初步名單。

稱美食最吸遊客 非區區宜辦夜市

卓永興昨天出席工商界午餐會時則提到，現時本地美食最能吸引遊客，但倘舉辦夜市，並不是每個地區適合，「如果是方便的地方，要想會不會有環境滋擾問題；去玩的當然開心，但在附近住的可能不是太開心」。他指工作組要平衡各方因素，「不是一班政府官員關門想辦法」。

工作組其他成員包括擔任副組長的文體旅局長、商經局長、發展局長、環境及生態局長、民青局長、保安局長、運輸及物流局長、民政總署長、康文署長和旅遊事務專員。

相關字詞﹕本地旅遊 施政報告 卓永興 發展旅遊熱點工作組

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