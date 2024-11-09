國際法律人才學院啟動 李家超：顯培育中心地位

學院昨日在「香港法律周2024」最後一天舉行啟動儀式。林定國致辭形容學院是他的心血結晶，對於學院正式成立感到興奮。他說學院是植根香港、面向內地和國際的「孩子」，希望各方一同照顧學院「成人」，讓其健康、茁壯與快樂地成長。

林定國：加強海外國家法律能力建設

林定國表示，學院將善用本港中英雙語普通法制度及國際化優勢，為海內外尤其是來自「一帶一路」國家的法律專業人士，提供交流知識與經驗的平台，與「一帶一路」及其他海外地區共同加強法律能力建設。至於香港國際法律人才培訓專家委員會亦於前日（7日）舉行首次全體會議，與會專家初步交流。

特首李家超則表示，學院將會與國際組織及法律機構合作，有助突顯本港作為區域以至國際法律人才培育中心的地位。

學院成立後，將定期舉辦法律實務課程、研討會和國際交流活動等，為內地培養熟悉國際法、普通法、大陸法及國家法制等的法律人才。