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港聞二

特朗普稱爭釋黎 林定國：任何人不應干擾司法

【明報專訊】勝出美國總統大選的特朗普早前表明，倘當選將「100%」爭取釋放壹傳媒創辦人黎智英。律政司長林定國昨回應稱，任何人不論身分，都不應干擾本港法律程序，強調這是法治原則。被問到是否擔心遭美國制裁，他說自覺應為香港履行的責任，不會受任何威脅動搖。

擔心美制裁否 林稱不動搖履責

特朗普競選期間曾表示，若當選美國總統，會爭取被控《港區國安法》的黎智英獲釋。林定國昨回應稱，任何人都不應試圖透過言論或行為干擾法律程序，否則有違法治精神，港府會堅持這原則。對於特朗普在上屆任內曾制裁港府官員，目前不在制裁名單的林定國表明其他人的言行甚至威脅，「絕對不會動搖我覺得應該為香港履行的責任」。

葉劉料美對華更强硬 擬明年訪華府

新民黨主席葉劉淑儀則認為法院正獨立審理黎智英案，美方要求釋放黎違反和干預香港法治。她預期特朗普就任後，美國對華政策將更加強硬，但她希望香港在可行範圍內加強與美國合作，增進雙方聯繫交流，她正考慮明年出訪華盛頓，謂近年完全沒有港方官員前往華府。

另外，一連5天的「香港法律周2024」昨日閉幕，終審法院首席法官張舉能出席致辭，表示法治是社會發展的基石，對任何成功的經濟體而言是不可或缺，稱本港法治植根於普通法傳統，將繼續在「一國兩制」框架下發揮核心角色。他續說，本港司法機構不偏不倚、維護法治的聲譽，有助吸引商界、投資者和法律人才。

張舉能強調司法獨立的重要，包括法官任命及法庭運作不受外部因素干預，維持司法透明和問責，否則將動搖公眾對法庭和法治的信心與信任。他亦指出，法治並非單純為了維持社會秩序，應確保所有人能尋求司法公正，本港法治也彰顯在《基本法》及《香港人權法案》對基本權利的保障。

張舉能：港司法中立助吸人才

特首李家超視像致辭，表示香港法制採用中英雙語框架，與內地就民事及商業法律推出多項便利措施，同時擁有眾多國際法律人才，均是本港吸引商界和投資者的獨有優勢。他說，有信心本港將為內地法治作出貢獻，政府將繼續推動法律行業及爭議解決制度發展。林定國則表示，本港要做好「翻譯人」角色，用世界各地明白的語言解釋內地發生的事，另一邊廂讓內地理解國際社會的觀點。

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