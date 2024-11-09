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港聞

港聞二

缺監管奪命 僱主罰9萬分7年半付 稱「炒散」為生每月僅能付1000 事主兄指耍賴續民事索償

【明報專訊】2022年5月7日油麻地吳松街發生工業意外，48歲男工陳兆豐搭棚時疑因安全繩斷裂，從6樓失足墮下身亡。其僱主沒採取足夠措施，遭勞工處票控3罪，他經審訊後昨在觀塘裁判法院被裁定3項罪名成立，裁判官批評被告「整個過程沒有監督」。被告求情稱現當散工糊口，對過高罰款「無能為力」，每月僅能應付1000元罰款。裁判官終判罰9萬元，應被告要求分90期付款；換言之，以被告每月付1000元罰款計算，罰款期達7年半。

工權會：阻嚇低重犯應加刑

工權會總幹事蕭倩文昨陪同事主胞兄到庭旁聽。蕭引述事主胞兄聞判後感「心淡」，指被告曾失聯一年多，沒出庭應訊，家屬對耍賴的僱主不抱希望，認為判罰亦對家屬失去意義，但仍會循民事索償。蕭認為罰款未能阻嚇及反映嚴重程度，而被告今次重犯理應大幅加刑，惟裁判官聽取簡短陳辭就允許被告攤分多期付款，做法似乎寬鬆。

被告許佢成（現62歲）從事搭棚36年，2000年起經營華昌棚廠。他被票控「沒有確保在工作地方提供及/或維修安全進出口」、「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」及「沒有確保工人配戴適當的安全頭盔」3罪成立。

棚廠案發後結業 官諒生活費少

控方交代，被告2006年有一次定罪紀錄，涉及另一宗工業意外。被告求情稱他目前開工日數不多，每月僅能應付1000元罰款，冀獲輕判。裁判官劉淑嫻表示，明白被告的棚廠於案發後已結業，其生活費不多，批准分期繳付罰款。

劉官裁決稱，當日被告公司負責排水管的維修工程，事主從涉案單位窗口爬出外牆失足墮下，多處受傷致死，他只佩戴爬山用安全繩，尾繩沒扣繫穩物，也沒戴安全帽。勞工處職業安全主任作供稱，現場沒安全告示、防墮設施及救生繩；專家指事主穿的半身安全帶是爬山用，不適宜工作使用，其間他不知何故除下尾繩。

被告早前自辯爭議該單位不屬於地盤，他將安全帽等物品存放在貨車，自己又曾要求工人戴安全帽，但他們屢勸不改，無計可施。被告稱「睇位」後返上貨車等候工程完成，以免違泊；他又形容事主最注重安全，同時承認監管不足，又謂對事主離世感難過。

官斥被告僅憂金錢 漠視棚工風險

劉官斥被告的證供不合理，認為他靠工人自律行事，沒檢查工人安裝俗稱羊眼圈的螺栓，以及監督他們所用的安全帶，被告只擔心金錢損失，漠視工人墮下風險，他辯稱「在貨車監督」更是強詞奪理，最終導致事主可能在晾衫架、污水渠或窗眉站不穩而不幸墮斃。

【案件編號：KTS 23895-7/22】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 罰款 職安健法例 奪命工業意外 搭棚工人

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