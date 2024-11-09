與智障女子性交成孕 七旬翁囚30月

官斥利用事主狀態「掠食式性交」

被告陳建青（現71歲）於內地讀至小學，1973年來港，曾當紮鐵工人及垃圾收集工人，之後工傷及患上肺癌，依賴政府津貼維生。被告在庭上佩戴助聽器，需要客家語翻譯。他被裁定於2022年7月9日及某日與智力低於普通人的女事主X（案發時30歲）非法性交。

報告稱事主事後難適應及信任別人

根據心理報告，X事後明顯不安、情緒低落，有自責想法及承受壓力，不願再次憶起本案，並難以適應及信任別人；其家人亦小心翼翼避免重提事件，更考慮遷居，報告建議X接受輔導。

練官引述案情稱，X能夠自理，但生活上依靠家人照顧，其父稱讓X在其經營的食店幫忙，順便看管她。雖然X對發生性行為感到不舒服，但她沒抗拒到被告家中，手機紀錄顯示X多次向被告取得金錢，更表示愛意，其後X懷孕並驗出被告是胎兒生父，被告被捕後在警誡下稱，以為X是妓女，遂給她200元。

練官續稱，X在生理上是成熟女子，但精神上無能力同意與人性交，X要求和被告見面，卻無預告發生性行為，並非可讓被告藉其情况剝削她。練官從X的錄影會面觀察到她的反應用詞與普通人迥異，本案不涉及違反誠信，但被告利用X的精神狀態，以「掠食式方法」與她性交。

練官認為被告或偶而對X產生好感，不排除他跟X談話及以金錢引誘對方性交，其間他沒採取避孕措施，令X接受人工流產手術，令她身心受損。

練官以30個月為每罪的量刑起點，不就被告40多年前的不類同案底加刑，也沒減刑因素，兩罪同期執行。

【案件編號：DCCC 428/23】