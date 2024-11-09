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港聞二

何宛淇籲檢視培訓 增飲食業共融意識

【明報專訊】巴黎殘奧金牌得主、港隊硬地滾球代表何宛淇日前在網上分享坐輪椅入餐廳時被拒，涉事店方其後道歉。何宛淇昨日接受港台節目《千禧年代》訪問時，建議業界可藉今次機會檢視員工培訓，提升共融意識。

何宛淇提及以往外出用膳時，餐廳職員通常會針對地安排輪椅人士到合適餐桌，並在入座前撤去椅子。她說，餐飲業界或可藉今次事件培訓職員共融意識，強調共融不止要照顧殘疾人士，亦要關注少數族裔等。

稱近年已有進步

平機會去年推出《如何支援殘疾人士：餐飲服務通用設計指南》。何宛淇說，近年餐飲業界已有進步，有餐廳的設備可靈活調配，例如移動座位供有需要人士使用。對於有餐廳會安排殘疾人士到特定位置用餐，何表示不同人接受程度不同，她個人而言接受類似做法。

香港餐飲業界聯會會長黃家和在同一節目稱，拒絕殘疾人士進店的情况不常見，今次事件反映部分食肆職員欠缺培訓，不清楚《殘疾歧視條例》及《食物業規例》。他以豁免導盲犬為例，指《規例》曾禁止狗進入食肆，但食環署於2018年增設指引豁免導盲犬，以便利視障者，惟仍有食肆職員因不了解新指引，禁止導盲犬進店，他促請食肆增強有關培訓，政府亦應加強宣傳。

至於有些老店、小店硬件上較難接待輪椅人士和視障者，黃家和說以往因此爆發的衝突並不多，相信有需要人士能理解有些店面確實太小，客觀上較難進入。

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