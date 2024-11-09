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港聞

港聞二

駁機續命 苦等兩年 再嘗洗澡滋味 換心男淚崩

【明報專訊】一些生活小事，對重病患者卻得來不易。年約30歲的Marco，3年前因爆發性心肌炎致心臟衰竭，須安裝俗稱「人工心」的左心室輔助器維持生命。由於人工心須接駁體外電源，他要避免傷口沾水，自此無法洗澡，外出亦要避免電池碰撞。經歷近兩年等待，他去年終獲心臟移植，癒後首次洗澡時哭成淚人。他感激捐贈者無私奉獻，自覺有使命要活好人生，不應辜負這份偉大的愛心。

今天是器官捐贈日，截至今年9月本港有2657人輪候器官移植，其中74人等候換心；今年首9個月有3宗心臟移植（見表）。設計師Marco是換心病人之一，他18歲時已安裝心臟起搏器，2021年忽然呼吸困難，送院時已昏迷，搶救後證實患心肌炎併發心臟衰竭，治療後沒好轉，須安裝人工心並輪候換心。

截至9月2657人輪候器官移植

74人等換心 3人如願

人工心要從體內連接電線，經造口駁至體外電源，Marco形容自己猶如「太空人與太空船」，在家要接駁牆壁電源，「能夠活動的範圍就是電線的長度」；他縱可外出上班，但每天要背起逾10公斤電池，並要避免碰撞影響接駁。他輪候換心期間因要避免造口沾水，無法洗澡，只能抹身，並時刻留意有否發炎。

帶捐者生命活着 向「心臟buddy」說加油

近兩年後某個深夜，他接獲醫院通知有心臟適合移植，隨即到瑪麗醫院，翌日清晨送入手術室換心，既激動又擔憂。他術後傷口漸癒，終獲准洗澡，現實感隨水滴襲來，他憶述當時不由自主地大哭，「可以由頭淋到尾是這麼爽」。

Marco說現時自覺帶着捐贈者的生命一同生活，會多做運動和義工，上班時不期然會向心臟說聲「buddy加油」。切身感受到捐贈者和家屬的愛，他說不會浪費和辜負他們，「會和它（捐贈者的器官）一齊活好些」。

他的主診醫生、葛量洪醫院心臟內科顧問醫生黃加霖說，每年冬季或流感季節均會接收心肌炎患者，小部分屬爆發性，當中少數在渡過炎症反應後心臟功能未能恢復，須用人工心並輪候移植。他說人工心可減低輪候期間七成至八成死亡風險，但心臟仍有可能衰竭、出現傷口感染或中風，只能爭取時間。

捐贈預設默許未必有效

醫生：教育建風氣更重要

本港每百萬人口的遺體器官捐贈者數目遠低於西班牙等歐美國家，黃加霖稱該些國家採用預設默許（Opt-out）捐贈原則，除非表明反對，否則死後會視為願意捐器官。他認為沒有單一因素影響捐贈情况，例如用預設默許原則的新加坡，捐贈數目卻低於本港。他強調透過教育建立風氣更重要，呼籲市民登記器官捐贈，並向親友分享意願，為更多病人帶來希望。

相關字詞﹕醫管局 器官移植 器官捐贈

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