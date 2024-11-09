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港聞二

灣區手記：電雞困局／文：尚東美

【明報專訊】廣州電動自行車（電雞）亂象是一個永遠道不盡、說不清的話題。一直以來不少人曾問筆者喜不喜歡廣州生活，筆者的答案雖正面，但最後肯定要加上一句：「就是電雞最令人無奈。」事實如此呀，香港與廣州語言相近，飲食文化相近，就是馬路交通這一塊非但不相近，簡直是要命，誰會想到過馬路不單要望左望右，還要看前看後，生怕有電雞從馬路逆線駛來，或者從身前身後的行人路口飛馳而至；又有誰會有意識上落車開車門要先「停一停，望一望」，以防電雞在車門旁穿插而過。

其實每每跟廣州的朋友談到此問題，大家都深惡痛絕，但又無可奈可。筆者倒認為像外賣和快遞騎手的飛馳，問題出在企業及顧客身上，因哪怕遲一分鐘，企業要罰錢，顧客要投訴，只能逼騎手見路便走。令筆者最反感的，反而是以電雞代步的一般市民，因為騎手再大膽也不會想發生意外阻礙搵食，那些騎電雞的市民才是真正的「馬路王者」，無論在行人路或馬路，他們都是無視法則的存在，原因也很簡單，行人怕被撞，汽車怕撞他們。遇到人多路窄，按一按喇叭，你就要立即側閃，別阻他踩油門，如果你不閃，要麼他繼續「呠」，要麼見縫插針，抓準機會貼着你呼嘯而去。

每每聽到這些人的自辯，例如趕時間、交通費太貴、地鐵巴士去不到、廣州常塞車，開車很不便等，筆者都嗤之以鼻，因全都是自我中心的理由。行路的人就不趕時間？被你撞傷的人醫療費就不貴？騎着電雞橫衝直撞在人車之間左穿右插就不是導致塞車的元兇之一，而且不止造成塞車，還造成塞人。雖然所謂最「嚴」電雞管理明令違規扣車禁改裝，但違規也要抓到人，不改裝的電雞也能撞傷人。事實是騎電雞的市民太多，全面禁止難保社會矛盾爆發，試問哪個官員敢犯險？

文：尚東美

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