明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

家庭醫生：許金山要求離婚 後轉軚

【明報專訊】中大麻醉及深切治療學系時任副教授許金山涉毒殺妻女，原審兩項謀殺罪成，許終極上訴得直發還重審，昨於高院續審。曾診治許妻的家庭醫生供稱，許妻因婚姻問題患抑鬱症，服藥後改善，更購買新的焗爐，準備為未來打算。醫生透露，許金山起初要求離婚，後來「改口」拒絕離婚，稱妻子不能失去他。

許妻因婚姻抑鬱 表明不會自殺

許金山被控2015年5月22日謀殺妻子黃秀芬及次女許儷玲。家庭醫生王家恩供稱，黃秀芬2013年11月上門求醫，反映嚴重失眠和情緒低落，診斷為中度抑鬱，須服抗抑鬱藥。2014年2月，黃情緒穩定，亦重拾烹飪興趣。

王家恩引述求診紀錄稱，黃秀芬2014年6月提及離婚，稱兩夫婦關係不佳，黃提出離婚，遭許金山拒絕。根據黃會面的說法，許金山經常凌晨三四時回家，每周只留家3日，每次回家令黃感覺不平靜。翌年1月，長女計劃前往馬來西亞讀醫科，黃感覺興奮，經商討後減藥。此外，黃曾表明育有四子女故不會自殺，王家恩鼓勵黃繼續鑽研烹飪。

在辯方盤問下，王家恩稱呈堂求診紀錄不準確，真實版本是許金山最初要求離婚，黃秀芬同意離婚後，許金山改變想法稱「你不能失去我」（you can't manage without me）。王家恩表示，許金山說法前後不一致，令她驚訝。

發現兩名死者的途人湯玉玲表示，當日下午3時見到停泊路邊的Mini Cooper，一女子坐在司機位，頭部靠後、嘴巴張開，另一女子則坐在前排乘客位。湯以為二人在車內睡覺未為意，45分鐘後折返路邊，二人仍維持相同坐姿，湯遂報警。

鄰居陳荔稱，當日下午1時半曾致電黃秀芬，找黃照顧幼女。黃表示稍後出門，但家傭可幫忙，後來陳致電黃已打不通。陳又稱，黃無奈接受丈夫婚外情。聆訊下周一續。

【案件編號：HCCC 389/23】

上 / 下一篇新聞

中央再出招 10萬億供地方化債 直接刺激消費措施「落空」 離岸人幣下跌
中央再出招 10萬億供地方化債 直接刺激消費措施「落空」 離岸人幣下跌
摩通：或顯持續經濟成長優先 分析師憧憬下月推新措施
摩通：或顯持續經濟成長優先 分析師憧憬下月推新措施
老婦墮「關口扣金條」騙局 遭「警副處長」騙上騙
老婦墮「關口扣金條」騙局 遭「警副處長」騙上騙
缺監管奪命 僱主罰9萬分7年半付 稱「炒散」為生每月僅能付1000 事主兄指耍賴續民事索償
缺監管奪命 僱主罰9萬分7年半付 稱「炒散」為生每月僅能付1000 事主兄指耍賴續民事索償
特朗普稱爭釋黎 林定國：任何人不應干擾司法
特朗普稱爭釋黎 林定國：任何人不應干擾司法
國際法律人才學院啟動 李家超：顯培育中心地位
國際法律人才學院啟動 李家超：顯培育中心地位
研各區旅遊熱點必備條件 卓永興料半年落實項目時間表
研各區旅遊熱點必備條件 卓永興料半年落實項目時間表
擴音器抗議釀噪音 大坑西居民罰千五
擴音器抗議釀噪音 大坑西居民罰千五
梁振英曾指長遠土地供應恐過剩 發展局：30年經濟用地估算未需調整
梁振英曾指長遠土地供應恐過剩 發展局：30年經濟用地估算未需調整
粉嶺高球地發展無期 待審視設計環評覆核判決
粉嶺高球地發展無期 待審視設計環評覆核判決
元朗套丁案 兩被告認各收10萬賣丁權
元朗套丁案 兩被告認各收10萬賣丁權
駁機續命 苦等兩年 再嘗洗澡滋味 換心男淚崩
駁機續命 苦等兩年 再嘗洗澡滋味 換心男淚崩
何宛淇籲檢視培訓 增飲食業共融意識
何宛淇籲檢視培訓 增飲食業共融意識
與智障女子性交成孕 七旬翁囚30月
與智障女子性交成孕 七旬翁囚30月
警涉姦續還押 控方擬改控罪
警涉姦續還押 控方擬改控罪
藥監中心總監或聘海外專家 下年度設4首長職 長遠研監管審批AI
藥監中心總監或聘海外專家 下年度設4首長職 長遠研監管審批AI
採AI醫學軟體漸增 美定規管框架
採AI醫學軟體漸增 美定規管框架
曾被刑檢制裁 禁參選中大校董 僱員代表明年1月投票 學生校友3席未有選期
曾被刑檢制裁 禁參選中大校董 僱員代表明年1月投票 學生校友3席未有選期
東涌公屋地盤百人追薪 工會：精進欠二判2000萬
東涌公屋地盤百人追薪 工會：精進欠二判2000萬
粵港澳搗跨境賣淫平台 拘63人
粵港澳搗跨境賣淫平台 拘63人
醫生藏冰毒偉哥囚10月
醫生藏冰毒偉哥囚10月
九市速遞：今屆燈光節展AI創意 穗全城光影互動 50作品來自海內外
九市速遞：今屆燈光節展AI創意 穗全城光影互動 50作品來自海內外
九市速遞：廣交會25.3萬海外買家參與創新高
九市速遞：廣交會25.3萬海外買家參與創新高
九市速遞：航展期間珠海設7班低空航線 包括港機場
九市速遞：航展期間珠海設7班低空航線 包括港機場
九市速遞：香港建造業 廣州招聘500職
九市速遞：香港建造業 廣州招聘500職
灣區手記：電雞困局／文：尚東美
灣區手記：電雞困局／文：尚東美
【Emily】YMCA搞精神健康填詞賽 黃綺琳做評判
【Emily】YMCA搞精神健康填詞賽 黃綺琳做評判
【Emily】推翻「毋須討論」決定 財會傾古洞北新街市 未有數據撥款照過
【Emily】推翻「毋須討論」決定 財會傾古洞北新街市 未有數據撥款照過
【Emily】陳月明「請纓」幫申請 鐵皮屋戶原區搬過渡房
【Emily】陳月明「請纓」幫申請 鐵皮屋戶原區搬過渡房
【Emily】穿越到2099 挖「小店化石」考古
【Emily】穿越到2099 挖「小店化石」考古