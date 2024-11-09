家庭醫生：許金山要求離婚 後轉軚

許妻因婚姻抑鬱 表明不會自殺

許金山被控2015年5月22日謀殺妻子黃秀芬及次女許儷玲。家庭醫生王家恩供稱，黃秀芬2013年11月上門求醫，反映嚴重失眠和情緒低落，診斷為中度抑鬱，須服抗抑鬱藥。2014年2月，黃情緒穩定，亦重拾烹飪興趣。

王家恩引述求診紀錄稱，黃秀芬2014年6月提及離婚，稱兩夫婦關係不佳，黃提出離婚，遭許金山拒絕。根據黃會面的說法，許金山經常凌晨三四時回家，每周只留家3日，每次回家令黃感覺不平靜。翌年1月，長女計劃前往馬來西亞讀醫科，黃感覺興奮，經商討後減藥。此外，黃曾表明育有四子女故不會自殺，王家恩鼓勵黃繼續鑽研烹飪。

在辯方盤問下，王家恩稱呈堂求診紀錄不準確，真實版本是許金山最初要求離婚，黃秀芬同意離婚後，許金山改變想法稱「你不能失去我」（you can't manage without me）。王家恩表示，許金山說法前後不一致，令她驚訝。

發現兩名死者的途人湯玉玲表示，當日下午3時見到停泊路邊的Mini Cooper，一女子坐在司機位，頭部靠後、嘴巴張開，另一女子則坐在前排乘客位。湯以為二人在車內睡覺未為意，45分鐘後折返路邊，二人仍維持相同坐姿，湯遂報警。

鄰居陳荔稱，當日下午1時半曾致電黃秀芬，找黃照顧幼女。黃表示稍後出門，但家傭可幫忙，後來陳致電黃已打不通。陳又稱，黃無奈接受丈夫婚外情。聆訊下周一續。

【案件編號：HCCC 389/23】