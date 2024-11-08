明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

浸大擬辦醫學院 對象第二學位生

【明報專訊】政府支持本港設立第三間醫學院，計劃今年內邀請本地大學提交建議書。浸會大學昨公布已提交「意向書」表明意願，並已成立由頂尖醫學專家組成的籌備委員會，將制定完善可行的建議書。政府近期多次表示新醫學院可招收「第二學位」學生，浸大昨首次表明新醫學院將以已持有第一個學士學位的學生為對象。

被問是否已展開接收建議書程序，醫衛局回覆稱，籌備新醫學院工作組上月底舉行首次會議討論建設新醫學院的策略方向及主要準則，目標今年稍後時間邀請本地大學提交建議書，適時公布詳情。

浸大稱已向籌備新醫學院工作組聯席主席遞交意向書，表明開設新醫學院意願，並已成立籌備委員會，將制定建議書闡述新醫學院策略定位及功能，以確保下一代醫療專才不僅醫術高明，更是兼備同理心與品德高尚的醫護領袖。有別於本周初公布成立新醫學院顧問小組的科大，浸大未有公布籌備委員會專家名單和資歷。

浸大稱具備理想條件提供全面而創新的醫學課程，以已持有第一個學士學位的學生為對象；該校全方位教育模式，結合最新醫療科學、科技和實際經驗，能為學生奠定穩固基礎，並有充足條件提升優質和具影響力的生物醫學研究和創新水平。浸大稱目標成立醫學院在收生、招募人才、課程和臨牀培訓設計、資助模式等方面採納創新模式，確保與現有醫學院相輔相成，同時維持穩定及可持續的財政基礎。

相關字詞﹕浸會大學 第三間醫學院 醫學院

上 / 下一篇新聞

大律師會75周年特刊 高浩文：普通法制容港向外看 李國能：大狀適者生存 須衛專業價值
大律師會75周年特刊 高浩文：普通法制容港向外看 李國能：大狀適者生存 須衛專業價值
首女主席憶70年代不公：打電話要走入男更衣室
首女主席憶70年代不公：打電話要走入男更衣室
上門蒐料推網課 「社工」涉騙財被捕 涉事補習社無註冊 兩事主共失6500元「學費」
上門蒐料推網課 「社工」涉騙財被捕 涉事補習社無註冊 兩事主共失6500元「學費」
報警稱被追打 男子油麻地天台墮斃 單位曾打鬥天台有血迹 中年漢涉串謀傷人被捕
報警稱被追打 男子油麻地天台墮斃 單位曾打鬥天台有血迹 中年漢涉串謀傷人被捕
元朗撞斃19歲尼裔女生 司機疑衝燈
元朗撞斃19歲尼裔女生 司機疑衝燈
鋸樹遭壓斃 村代表裁死於意外
鋸樹遭壓斃 村代表裁死於意外
獸醫認起底租客 求情稱提醒其他業主非報復
獸醫認起底租客 求情稱提醒其他業主非報復
助62內地生報DSE遭拒 深圳教育中心申覆核獲批
助62內地生報DSE遭拒 深圳教育中心申覆核獲批
港鐵盼扭電梯左行右企文化減意外 安排大使提醒「左右企」 市民：港人趕時間難改習慣
港鐵盼扭電梯左行右企文化減意外 安排大使提醒「左右企」 市民：港人趕時間難改習慣
林海峰30年後再代言變「左右企」 市民：與時俱進
林海峰30年後再代言變「左右企」 市民：與時俱進
港產大熊貓迎百日慶 海園推優惠主題工作坊
港產大熊貓迎百日慶 海園推優惠主題工作坊
全運會公路單車測試賽跨港珠澳橋 過境閉環式舉行 全長230公里
全運會公路單車測試賽跨港珠澳橋 過境閉環式舉行 全長230公里
3屍案被告謀殺罪脫誤殺罪成 接納被激怒行兇
3屍案被告謀殺罪脫誤殺罪成 接納被激怒行兇
許金山案控方：藉研究購毒氣 精心策劃謀殺
許金山案控方：藉研究購毒氣 精心策劃謀殺
截非法賽車 拘教師護士
截非法賽車 拘教師護士
屈露宿者案兩警申保釋上訴被拒 官：辯護不合理
屈露宿者案兩警申保釋上訴被拒 官：辯護不合理
元朗「FA8964」燈柱改號碼 路署：美化後重編
元朗「FA8964」燈柱改號碼 路署：美化後重編
美酒展兩成商家受惠減稅 會展開鑼 內地品牌認同助藉港進軍國際
美酒展兩成商家受惠減稅 會展開鑼 內地品牌認同助藉港進軍國際
ComplexCon 3月再臨香港
ComplexCon 3月再臨香港
幼聯反欺凌論壇 議員倡立法強制校方呈報
幼聯反欺凌論壇 議員倡立法強制校方呈報
鏞記社聯合推鵝髀軟餐 第三代掌舵人：盼吞嚥困難者食得有尊嚴
鏞記社聯合推鵝髀軟餐 第三代掌舵人：盼吞嚥困難者食得有尊嚴
東九集運收35意向書 路署：爭取2026年招標
東九集運收35意向書 路署：爭取2026年招標
「促進銀髮經濟」首開會 檢視方向討論協作半年落實
「促進銀髮經濟」首開會 檢視方向討論協作半年落實
涉壁屋外伏擊懲教助理 兩男還押下月再訊
涉壁屋外伏擊懲教助理 兩男還押下月再訊
潮行GBA：秋冬來鳥
潮行GBA：秋冬來鳥
灣區手記：雙11格價記 ／文：尚東美
灣區手記：雙11格價記 ／文：尚東美
【Emily】潘靈卓昔孤身從英來港 入寨城傳道助人 港版德蘭修女膺樹仁榮譽博士
【Emily】潘靈卓昔孤身從英來港 入寨城傳道助人 港版德蘭修女膺樹仁榮譽博士
【Emily】「銀杏」逼近 維港泳望天打卦 後朝仍掛波即取消
【Emily】「銀杏」逼近 維港泳望天打卦 後朝仍掛波即取消
【Emily】陳浩源任毅行者大使 鼓勵更多殘疾者參加
【Emily】陳浩源任毅行者大使 鼓勵更多殘疾者參加
【Emily】城大禮儀兵器展 體現藝術科技融合
【Emily】城大禮儀兵器展 體現藝術科技融合
【Emily】快運伙順豐推託運 乘客免拖篋往返機場 首件行李九折162元
【Emily】快運伙順豐推託運 乘客免拖篋往返機場 首件行李九折162元