浸大擬辦醫學院 對象第二學位生

被問是否已展開接收建議書程序，醫衛局回覆稱，籌備新醫學院工作組上月底舉行首次會議討論建設新醫學院的策略方向及主要準則，目標今年稍後時間邀請本地大學提交建議書，適時公布詳情。

浸大稱已向籌備新醫學院工作組聯席主席遞交意向書，表明開設新醫學院意願，並已成立籌備委員會，將制定建議書闡述新醫學院策略定位及功能，以確保下一代醫療專才不僅醫術高明，更是兼備同理心與品德高尚的醫護領袖。有別於本周初公布成立新醫學院顧問小組的科大，浸大未有公布籌備委員會專家名單和資歷。

浸大稱具備理想條件提供全面而創新的醫學課程，以已持有第一個學士學位的學生為對象；該校全方位教育模式，結合最新醫療科學、科技和實際經驗，能為學生奠定穩固基礎，並有充足條件提升優質和具影響力的生物醫學研究和創新水平。浸大稱目標成立醫學院在收生、招募人才、課程和臨牀培訓設計、資助模式等方面採納創新模式，確保與現有醫學院相輔相成，同時維持穩定及可持續的財政基礎。