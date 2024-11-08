全運會公路單車測試賽跨港珠澳橋 過境閉環式舉行 全長230公里

唯一三地項目 只設男子賽

比賽路線橫跨香港、澳門及珠海三地，起點設在珠海市博物館，途經情侶路等，共17公里；之後進入澳門，賽段為13.5公里；然後經澳門大橋上港珠澳大橋再進入香港，香港路段為55.8公里，途經香港口岸人工島、北大嶼山公路、竹篙灣公路及香港迪士尼樂園後，再折返港珠澳大橋，從橫琴返回珠海，預計車隊在香港段進行賽事的時間為上午10時20分至11時50分，約1.5小時。

測試賽共有23支內地及港澳代表隊共70名選手參加，其中3名為香港參賽者。楊德強表示，測試賽將採用「通關查驗前置＋閉環管理」的方式，確保僅合資格的人員及車輛進入閉環賽區。「在報名時，已取了所有需通關人員及車輛資料，預先做查驗及檢查，接着將所有車、物資及人員用一個閉環方式管理，所以去到比賽開始後，不需要停在一個關口再做驗證的工作，去到關口就能即時過關。」

大橋主橋港口岸將分階段封閉

楊表示，為配合測試賽事，港珠澳大橋主橋及香港口岸在賽事舉行當天分階段臨時封閉，並暫停部分時段的「港車北上」預約申請。使用大橋來往香港與珠海及澳門的跨境公交服務包括金巴及跨境直通巴士將會暫停。

另外，為盡可能減少主橋及口岸臨時封閉對旅客影響，珠海市文化廣電旅遊體育局副局長袁熊表示，將比賽安排在人員、車輛通行相對較少的星期日上午舉辦。大橋和人工島將臨時管控，珠海往香港、澳門方向管控時間為3.5小時；澳門往珠海、香港方向管控時間也是3.5小時，香港往珠海、澳門方向管控時間為5小時，其間珠海公路口岸暫停通關服務。