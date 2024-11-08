港產大熊貓迎百日慶 海園推優惠主題工作坊

正日起直播龍鳳胎玩耍

一連兩日大熊貓主題表演

大熊貓「盈盈」於今年8月15日誕下一對龍鳳胎，牠們於本月23日將滿100日。海洋公園特意為龍鳳胎舉行「海洋公園慶典派對」，園方表示，由即日起至本月24日，將舉辦「大熊貓DIY工作坊」，包括輕黏土工作坊及木藝工作坊，每日各12個時段讓入場人士可親身製作小手作，用輕黏土製造大熊貓小雕像，或在木畫布上繪畫和做手工。

海洋公園續稱，會於本月23至24日每日上午10時向入園人士派發限量紅雞蛋及豬腳薑醋，另會分12個時段派發以大熊貓為主題的造型氣球。園內的夢幻水都平台則會上演期間限定的大熊貓主題「光影盛夜」表演，並設大熊貓主題「打卡」位供遊客合照。

海洋公園亦趁機推出熊貓朱古力、派對熊貓牛油曲奇和熊貓牛油酥餅等主題美食，並與本地品牌「Studio 7 Days」合作推出一系列手工製作的熊貓寶寶陶瓷精品，包括熊貓寶寶百日宴迷你裝飾瓶、線香飾物碟等。

至於一對由中央贈港的大熊貓「安安」及「可可」，牠們上月26日已完成隔離檢疫，並踏足新居，仍需至少30天的適應期才可與公眾見面。政府早前為牠們舉辦大熊貓繪畫比賽，將於今晚截止，奪最佳作品者可獲海洋公園成人全年會籍4個、價值3000元的大熊貓紀念品及購物禮券、價值2000元的餐飲禮券；另設4個優異作品，得獎者可獲成人全年會籍兩個、價值1000元的大熊貓紀念品及購物禮券、價值1000元的餐飲禮券。