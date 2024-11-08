港鐵盼扭電梯左行右企文化減意外 安排大使提醒「左右企」 市民：港人趕時間難改習慣

明報記者 蔡穎琳

港鐵網絡目前有逾1300條扶手電梯。港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，430宗扶手電梯意外皆屬受傷個案，故「一單都嫌多」，當中約六成個案與乘客沒緊握扶手或在電梯上行走而失平衡、被他人碰撞，以及攜帶大型物件有關，常見於較大型轉車站及非繁忙時間。她稱，不少人以為在電梯行走不會影響他人，但舉例指有乘客在電梯行走時不慎跌倒，幸獲旁人扶起，一度造成混亂，該名乘客頭部受傷；亦有站在一旁的乘客察覺有人正在電梯行走並失平衡，連帶數名乘客跌倒。

首9月430宗意外

有電梯行走時跌倒

李婉玲說，倘繁忙時間「左行右企」，右側排隊人龍或伸延至月台，阻礙月台地方；反而兩邊同時站立，有助增加電梯載客量。她笑言，「試過有次我行去左邊企，有個小朋友同我講『你做咩打尖』」，可見乘客思想仍需時改變。

曾靠左企被小孩指「打尖」

除宣傳外，港鐵亦運用科技減低發生意外的風險，例如近年應用「扶手電梯障礙物識別系統」（EOIS），電梯出口兩側安裝相機，當系統偵測到異物，如硬幣、螺絲等，則會提示車站職員移除異物，至今約70條電梯採用EOIS，包括南昌、鑽石山及銅鑼灣站等。李婉玲稱會以大數據分析哪些車站屬「黑點站」，再決定用EOIS的選址；又透露已減慢部分電梯速度。

本報記者昨在金鐘站的東鐵線月台其中10條扶手電梯觀察半小時，不時有車站廣播提醒乘客「左右企穩」，惟大多數乘客仍「左行右企」，偶然有人站在左邊，隨即被他人提醒靠右；至少有兩次因太多人選擇在左邊行上去，部分人需在電梯放緩步伐。

港漂：左右企載多一倍人

5名受訪者皆表示習慣在扶手電梯「左行右企」，當中市民張小姐說，「左右企」較安全，一旦有人在扶手電梯行走時失足，電梯上乘客則如骨牌般倒下，「但香港人趕時間嘅心態梗係想行吓，尤其放工時間真係想快啲，慢嘅企埋一邊」。

從武漢來港工作的張先生認為「左右企」更有效率，「在扶手電梯左右兩邊可以站200個人，但為了方便一兩個人（行走），就要100個人往右站」，不過扶手電梯使用習慣視乎當地文化，如內地人駕駛左軚車，會靠右泊車，故用扶手電梯也會靠右站；香港人則因生活節奏快而在電梯上行走，他相信即使加強宣傳，亦難霎時改變港人習慣。