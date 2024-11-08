【Emily】潘靈卓昔孤身從英來港 入寨城傳道助人 港版德蘭修女膺樹仁榮譽博士

根據校方所講，潘靈卓1966年推咗份筍工來港，走入九龍寨城傳道，仲喺1981年創辦聖士提芬會，提供各類復康同家庭服務，十幾年後獲政府批地，喺沙田建立「城門之源」，提供住宿戒毒服務至今，而聖士提芬會嘅服務亦擴展到東南亞國家。

傳記啟發鄭保瑞拍《城寨》

潘靈卓嘅傳記《追龍》啟發咗早前大賣嘅港產片《城寨》，導演鄭保瑞早前受訪話，蒐集資料時睇咗好多訪問同書，回溯1980年代嘅寨城，其中深受《追龍》觸動，又認識到一個入過黑社會嘅叔叔，當年佢正因為潘靈卓而擺脫黑幫同毒品，甚至稱呼潘靈卓做「大佬」，兩人至今有聯絡。鄭保瑞話覺得呢件事好amazing，亦影響佢對拍攝《城寨》嘅睇法。

施永青同獲頒 校方讚樂善好施

中原地產創辦人施永青亦獲樹仁大學頒榮譽工商管理學博士，校方認為佢公務繁忙但心繫社會，出任消委會等公職，且樂善好施，將中原地產等3間公司股份全數注入「施永青基金」，援助內地農村、本港基層家庭同弱勢社群。