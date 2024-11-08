灣區手記：雙11格價記 ／文：尚東美

今年雙11記者需網購物品較多，很早就開始把要買的東西加進購物車，想着屆時可滿300減50。不過活動當日，記者發現某一護膚品價格從原來300元（人民幣，下同）升至310元。為何會這麼清楚，因為該護膚品量小價貴，記者遲遲不捨下手。這款產品之前曾參與滿200減20的活動，但記者想雙11優惠肯定更大，誰知被「辜負」。此外，網上做購物攻略時，記者亦看到有網民表示部分產品今年雙11的促銷吸引力不及年中，決定不買。

除了平台促銷，品牌也會和網紅主播合作直播，優惠也不差。記者前幾天就在抖音一名博主直播間買一款護膚精油，由於是海外產品，須填寫實名資料向海關申報。提交並付款後，好幾天都未發貨，詢問客服才知「實名錯誤」需退款重新買。記者心想，不會是因港澳居住證吧……一問才知不受理港澳居住證。記者很早就知京東、淘寶等平台凡標有「天貓國際」、「京東國際」等字眼，港澳台用戶都不能購買，本以為是因回鄉證，原來即使有居住證也不行，還是老老實實讓內地朋友代購吧。

文：尚東美