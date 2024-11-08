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港聞

港聞二

「促進銀髮經濟」首開會 檢視方向討論協作半年落實

【明報專訊】《施政報告》提出成立由副政務司長卓永興主持的「促進銀髮經濟工作組」，工作組昨日舉行首次會議，就特首提出的5個範疇，檢視各政策局的初步工作方向，並討論如何加強相關政策局及部門的協作，卓永興表示，各政策局須半年內落實計劃的細節安排。

特首李家超提出工作的5個範疇包括促進銀色消費、發展銀色產業、推廣銀色品質保證、推廣銀色財務及保障安排和釋放銀色生產動力。會上檢視各政策局在該5範疇的初步工作方向、討論如何加強相關政策局及部門協作，並要求各政策局及部門進一步在其工作範疇加入支持銀髮經濟的元素和深化有關工作，以共建銀髮友善社會，加速推動發展銀髮經濟。

未談具體措施 不排除需市場推動

工作組其他成員包括擔任副組長的商經局長丘應樺、勞福局長孫玉菡、創科局長孫東、財庫局長許正宇，及醫衛局長盧寵茂。

當局早前透露會與商界研究，每月推出長者促銷及折扣活動，鼓勵長者留港消費，並透過展覽及電商平台，協助香港樂齡科技產品，打入內地及其他市場等。昨日政府發出的新聞稿，未談及具體措施，據悉，會上談及各政策局分工外，亦檢視現有相關政策，不排除需要市場力量一同推動的角色。

卓永興表示，各政策局將在未來半年就其政策範疇落實細節安排，目標是明年上半年內制定推進的項目和措施，工作組會檢視各政策局的工作進度，以期盡快落實措施。

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