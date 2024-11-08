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東九集運收35意向書 路署：爭取2026年招標

【明報專訊】政府今年8月底就東九龍智慧綠色集體運輸系統項目，邀請系統供應商及營運商提交意向書，昨日截止。路政署發言人表示，共收到35份來自本地、內地及海外公司的意向書。發言人表示，政府團隊會繼續全力推展項目，爭取2026年為項目招標，2027年批出合約。

分析意見備敲定走線財務安排

路政署表示，意向書所收集的意見除可讓當局進一步掌握市場意向及能力，亦有助署方對項目技術範疇有更確切了解。署方會隨即分析意見，以備日後敲定項目的技術細節，包括走線、推展方式及財務安排。署方續稱，會參考意見檢視在規劃、設計至建造各階段壓縮推展時間的可能，期望進一步縮短項目整體推展時間表。

運輸及物流局早前公布，東九系統全長約7公里，初步將設彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及油塘東等8個站，系統主要在天橋上行駛，馬游塘至油塘段則為隧道。馬游塘站將建車廠，會探討車廠用地發展上蓋物業。當局早前邀請提交意向書時列明，須回應延伸系統走線的可行性，包括延伸至慈雲山/竹園、翠林/康盛、可否在藍田北設站等。

政府8月底時亦有同步邀請供應商及營運商就啟德智慧綠色集體運輸系統提交意向書，上月24日截止。土木工程拓展署早前公布收到30份意向書，涉及公司同樣遍及本地、內地及海外。

相關字詞﹕路政署 運輸及物流局 東九龍 東九龍智慧綠色集體運輸系統

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