元朗「FA8964」燈柱改號碼 路署：美化後重編

【明報專訊】元朗裕榮徑及馬田路之間的行人天橋原本有一支印有「FA8964」編號的路燈，去年「六四事件」34周年前夕曾因工程為由圍封，有市民發現近日它重新編號為「GD8332」及髹油。記者昨發現附近亦有燈柱重新編號。路政署回覆解釋，在安裝新路燈、調整路燈位置或翻新美化燈柱工程時，會考慮為燈柱重新編號，以方便日後資料管理，涉事一組路燈柱正是按上述做法，日前翻新後重新編號。
附近3支亦重編 「地理資訊地圖」暫只更新一支
記者昨日觀察，除了昔日「FA8964」燈柱，附近行人路及休憩處3支燈柱亦重新編號為「GD8331」、「GD8333」、「GD8334」，4支燈柱均由原本全條灰色變為上白下啡。
翻查資料，去年六四事件34周年前夕，路政署曾以「FA8964」燈柱底部出現明顯鏽蝕、需進行工程為由圍封，事件引發關注後，涉事燈柱在6月4日下午解封，署方稱用作填補底座罅隙的沙漿已乾涸。當時完工後未有更換燈柱編號。
路燈燈柱編號有類似定位坐標功能，在政府的「地理資訊地圖」輸入燈柱編號便可搜尋到相應位置。記者昨午在該地圖搜尋發現涉事燈柱編號仍為「FA8964」，至傍晚修正為「GD8332」，惟其餘同重新編號的燈柱未有更新。路政署回覆稱相關資料稍後會更新。