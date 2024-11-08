明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

元朗「FA8964」燈柱改號碼 路署：美化後重編

【明報專訊】元朗裕榮徑及馬田路之間的行人天橋原本有一支印有「FA8964」編號的路燈，去年「六四事件」34周年前夕曾因工程為由圍封，有市民發現近日它重新編號為「GD8332」及髹油。記者昨發現附近亦有燈柱重新編號。路政署回覆解釋，在安裝新路燈、調整路燈位置或翻新美化燈柱工程時，會考慮為燈柱重新編號，以方便日後資料管理，涉事一組路燈柱正是按上述做法，日前翻新後重新編號。

附近3支亦重編 「地理資訊地圖」暫只更新一支

記者昨日觀察，除了昔日「FA8964」燈柱，附近行人路及休憩處3支燈柱亦重新編號為「GD8331」、「GD8333」、「GD8334」，4支燈柱均由原本全條灰色變為上白下啡。

翻查資料，去年六四事件34周年前夕，路政署曾以「FA8964」燈柱底部出現明顯鏽蝕、需進行工程為由圍封，事件引發關注後，涉事燈柱在6月4日下午解封，署方稱用作填補底座罅隙的沙漿已乾涸。當時完工後未有更換燈柱編號。

路燈燈柱編號有類似定位坐標功能，在政府的「地理資訊地圖」輸入燈柱編號便可搜尋到相應位置。記者昨午在該地圖搜尋發現涉事燈柱編號仍為「FA8964」，至傍晚修正為「GD8332」，惟其餘同重新編號的燈柱未有更新。路政署回覆稱相關資料稍後會更新。

相關字詞﹕路燈 路政署 六四事件 六四禁詞 六四禁忌 六四

上 / 下一篇新聞

大律師會75周年特刊 高浩文：普通法制容港向外看 李國能：大狀適者生存 須衛專業價值
大律師會75周年特刊 高浩文：普通法制容港向外看 李國能：大狀適者生存 須衛專業價值
首女主席憶70年代不公：打電話要走入男更衣室
首女主席憶70年代不公：打電話要走入男更衣室
上門蒐料推網課 「社工」涉騙財被捕 涉事補習社無註冊 兩事主共失6500元「學費」
上門蒐料推網課 「社工」涉騙財被捕 涉事補習社無註冊 兩事主共失6500元「學費」
報警稱被追打 男子油麻地天台墮斃 單位曾打鬥天台有血迹 中年漢涉串謀傷人被捕
報警稱被追打 男子油麻地天台墮斃 單位曾打鬥天台有血迹 中年漢涉串謀傷人被捕
元朗撞斃19歲尼裔女生 司機疑衝燈
元朗撞斃19歲尼裔女生 司機疑衝燈
鋸樹遭壓斃 村代表裁死於意外
鋸樹遭壓斃 村代表裁死於意外
獸醫認起底租客 求情稱提醒其他業主非報復
獸醫認起底租客 求情稱提醒其他業主非報復
助62內地生報DSE遭拒 深圳教育中心申覆核獲批
助62內地生報DSE遭拒 深圳教育中心申覆核獲批
港鐵盼扭電梯左行右企文化減意外 安排大使提醒「左右企」 市民：港人趕時間難改習慣
港鐵盼扭電梯左行右企文化減意外 安排大使提醒「左右企」 市民：港人趕時間難改習慣
林海峰30年後再代言變「左右企」 市民：與時俱進
林海峰30年後再代言變「左右企」 市民：與時俱進
港產大熊貓迎百日慶 海園推優惠主題工作坊
港產大熊貓迎百日慶 海園推優惠主題工作坊
全運會公路單車測試賽跨港珠澳橋 過境閉環式舉行 全長230公里
全運會公路單車測試賽跨港珠澳橋 過境閉環式舉行 全長230公里
浸大擬辦醫學院 對象第二學位生
浸大擬辦醫學院 對象第二學位生
3屍案被告謀殺罪脫誤殺罪成 接納被激怒行兇
3屍案被告謀殺罪脫誤殺罪成 接納被激怒行兇
許金山案控方：藉研究購毒氣 精心策劃謀殺
許金山案控方：藉研究購毒氣 精心策劃謀殺
截非法賽車 拘教師護士
截非法賽車 拘教師護士
屈露宿者案兩警申保釋上訴被拒 官：辯護不合理
屈露宿者案兩警申保釋上訴被拒 官：辯護不合理
美酒展兩成商家受惠減稅 會展開鑼 內地品牌認同助藉港進軍國際
美酒展兩成商家受惠減稅 會展開鑼 內地品牌認同助藉港進軍國際
ComplexCon 3月再臨香港
ComplexCon 3月再臨香港
幼聯反欺凌論壇 議員倡立法強制校方呈報
幼聯反欺凌論壇 議員倡立法強制校方呈報
鏞記社聯合推鵝髀軟餐 第三代掌舵人：盼吞嚥困難者食得有尊嚴
鏞記社聯合推鵝髀軟餐 第三代掌舵人：盼吞嚥困難者食得有尊嚴
東九集運收35意向書 路署：爭取2026年招標
東九集運收35意向書 路署：爭取2026年招標
「促進銀髮經濟」首開會 檢視方向討論協作半年落實
「促進銀髮經濟」首開會 檢視方向討論協作半年落實
涉壁屋外伏擊懲教助理 兩男還押下月再訊
涉壁屋外伏擊懲教助理 兩男還押下月再訊
潮行GBA：秋冬來鳥
潮行GBA：秋冬來鳥
灣區手記：雙11格價記 ／文：尚東美
灣區手記：雙11格價記 ／文：尚東美
【Emily】潘靈卓昔孤身從英來港 入寨城傳道助人 港版德蘭修女膺樹仁榮譽博士
【Emily】潘靈卓昔孤身從英來港 入寨城傳道助人 港版德蘭修女膺樹仁榮譽博士
【Emily】「銀杏」逼近 維港泳望天打卦 後朝仍掛波即取消
【Emily】「銀杏」逼近 維港泳望天打卦 後朝仍掛波即取消
【Emily】陳浩源任毅行者大使 鼓勵更多殘疾者參加
【Emily】陳浩源任毅行者大使 鼓勵更多殘疾者參加
【Emily】城大禮儀兵器展 體現藝術科技融合
【Emily】城大禮儀兵器展 體現藝術科技融合
【Emily】快運伙順豐推託運 乘客免拖篋往返機場 首件行李九折162元
【Emily】快運伙順豐推託運 乘客免拖篋往返機場 首件行李九折162元