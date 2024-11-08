明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

屈露宿者案兩警申保釋上訴被拒 官：辯護不合理

【明報專訊】6名警員涉2020年初在深水埗通州街公園緝毒期間誣衊露宿者藏毒，又遮掩閉路電視鏡頭，早前意圖妨礙司法公正罪成判囚，其中3人不服定罪及判刑擬上訴，有兩人昨在上訴庭申請保釋。上訴庭法官彭寶琴考慮雙方陳辭後拒絕，稱申請人原審的辯護理由「天方夜譚」、「子虛烏有」，原審法官已考慮整體證據裁決，不認為本案上訴屬合理可爭辯，判刑亦無犯錯或有不合理之處。

不認為上訴合理可爭辯

同判囚2年1個月的男警梁飛鵬（現年32歲、下同）及女警龐雋詩（33歲）昨被押解往高等法院申請保釋，答辯方為律政司。同樣擬上訴的女警尹栢詩（29歲）判囚3年1個月，她無保釋申請。

彭官在判辭稱，原審區域法院法官張潔宜就片段的觀察、分析及裁決有理有據、合乎邏輯。即使有證人的指控不成立，亦不代表無證據證明梁和龐犯案，張官考慮了整體證據，包括二人正在現場執法、他們當時知悉警方已拘捕，以及調查工作仍在進行；即使獨立考慮二人案中行為和事件背景，亦有足夠證據裁定罪成。

指原審裁決有理有據 已考慮整體證據

判辭續稱，假如梁只希望查看有否違禁品或毒品放置於橫梁之上而嘗試攀爬兩條直梁，首次攀爬失敗後理應意識到要將物品放於橫梁之上或取回是「難若登天」，任何人不可能認為該橫梁是收藏物品的理想地方，梁不可能第二度嘗試攀梁。而龐要驅趕昆蟲遂用濕紙巾拋向鏡頭的辯護理由是天方夜譚，一名正於公園執勤的警員竟關注3米多高的閉路電視鏡頭有昆蟲而需驅趕，屬子虛烏有。

【案件編號：CACC 219/24】

相關字詞﹕上訴庭 保釋聆訊 警員犯法 深水埗 通州街公園

上 / 下一篇新聞

大律師會75周年特刊 高浩文：普通法制容港向外看 李國能：大狀適者生存 須衛專業價值
大律師會75周年特刊 高浩文：普通法制容港向外看 李國能：大狀適者生存 須衛專業價值
首女主席憶70年代不公：打電話要走入男更衣室
首女主席憶70年代不公：打電話要走入男更衣室
上門蒐料推網課 「社工」涉騙財被捕 涉事補習社無註冊 兩事主共失6500元「學費」
上門蒐料推網課 「社工」涉騙財被捕 涉事補習社無註冊 兩事主共失6500元「學費」
報警稱被追打 男子油麻地天台墮斃 單位曾打鬥天台有血迹 中年漢涉串謀傷人被捕
報警稱被追打 男子油麻地天台墮斃 單位曾打鬥天台有血迹 中年漢涉串謀傷人被捕
元朗撞斃19歲尼裔女生 司機疑衝燈
元朗撞斃19歲尼裔女生 司機疑衝燈
鋸樹遭壓斃 村代表裁死於意外
鋸樹遭壓斃 村代表裁死於意外
獸醫認起底租客 求情稱提醒其他業主非報復
獸醫認起底租客 求情稱提醒其他業主非報復
助62內地生報DSE遭拒 深圳教育中心申覆核獲批
助62內地生報DSE遭拒 深圳教育中心申覆核獲批
港鐵盼扭電梯左行右企文化減意外 安排大使提醒「左右企」 市民：港人趕時間難改習慣
港鐵盼扭電梯左行右企文化減意外 安排大使提醒「左右企」 市民：港人趕時間難改習慣
林海峰30年後再代言變「左右企」 市民：與時俱進
林海峰30年後再代言變「左右企」 市民：與時俱進
港產大熊貓迎百日慶 海園推優惠主題工作坊
港產大熊貓迎百日慶 海園推優惠主題工作坊
全運會公路單車測試賽跨港珠澳橋 過境閉環式舉行 全長230公里
全運會公路單車測試賽跨港珠澳橋 過境閉環式舉行 全長230公里
浸大擬辦醫學院 對象第二學位生
浸大擬辦醫學院 對象第二學位生
3屍案被告謀殺罪脫誤殺罪成 接納被激怒行兇
3屍案被告謀殺罪脫誤殺罪成 接納被激怒行兇
許金山案控方：藉研究購毒氣 精心策劃謀殺
許金山案控方：藉研究購毒氣 精心策劃謀殺
截非法賽車 拘教師護士
截非法賽車 拘教師護士
元朗「FA8964」燈柱改號碼 路署：美化後重編
元朗「FA8964」燈柱改號碼 路署：美化後重編
美酒展兩成商家受惠減稅 會展開鑼 內地品牌認同助藉港進軍國際
美酒展兩成商家受惠減稅 會展開鑼 內地品牌認同助藉港進軍國際
ComplexCon 3月再臨香港
ComplexCon 3月再臨香港
幼聯反欺凌論壇 議員倡立法強制校方呈報
幼聯反欺凌論壇 議員倡立法強制校方呈報
鏞記社聯合推鵝髀軟餐 第三代掌舵人：盼吞嚥困難者食得有尊嚴
鏞記社聯合推鵝髀軟餐 第三代掌舵人：盼吞嚥困難者食得有尊嚴
東九集運收35意向書 路署：爭取2026年招標
東九集運收35意向書 路署：爭取2026年招標
「促進銀髮經濟」首開會 檢視方向討論協作半年落實
「促進銀髮經濟」首開會 檢視方向討論協作半年落實
涉壁屋外伏擊懲教助理 兩男還押下月再訊
涉壁屋外伏擊懲教助理 兩男還押下月再訊
潮行GBA：秋冬來鳥
潮行GBA：秋冬來鳥
灣區手記：雙11格價記 ／文：尚東美
灣區手記：雙11格價記 ／文：尚東美
【Emily】潘靈卓昔孤身從英來港 入寨城傳道助人 港版德蘭修女膺樹仁榮譽博士
【Emily】潘靈卓昔孤身從英來港 入寨城傳道助人 港版德蘭修女膺樹仁榮譽博士
【Emily】「銀杏」逼近 維港泳望天打卦 後朝仍掛波即取消
【Emily】「銀杏」逼近 維港泳望天打卦 後朝仍掛波即取消
【Emily】陳浩源任毅行者大使 鼓勵更多殘疾者參加
【Emily】陳浩源任毅行者大使 鼓勵更多殘疾者參加
【Emily】城大禮儀兵器展 體現藝術科技融合
【Emily】城大禮儀兵器展 體現藝術科技融合
【Emily】快運伙順豐推託運 乘客免拖篋往返機場 首件行李九折162元
【Emily】快運伙順豐推託運 乘客免拖篋往返機場 首件行李九折162元