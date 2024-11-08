屈露宿者案兩警申保釋上訴被拒 官：辯護不合理

不認為上訴合理可爭辯

同判囚2年1個月的男警梁飛鵬（現年32歲、下同）及女警龐雋詩（33歲）昨被押解往高等法院申請保釋，答辯方為律政司。同樣擬上訴的女警尹栢詩（29歲）判囚3年1個月，她無保釋申請。

彭官在判辭稱，原審區域法院法官張潔宜就片段的觀察、分析及裁決有理有據、合乎邏輯。即使有證人的指控不成立，亦不代表無證據證明梁和龐犯案，張官考慮了整體證據，包括二人正在現場執法、他們當時知悉警方已拘捕，以及調查工作仍在進行；即使獨立考慮二人案中行為和事件背景，亦有足夠證據裁定罪成。

指原審裁決有理有據 已考慮整體證據

判辭續稱，假如梁只希望查看有否違禁品或毒品放置於橫梁之上而嘗試攀爬兩條直梁，首次攀爬失敗後理應意識到要將物品放於橫梁之上或取回是「難若登天」，任何人不可能認為該橫梁是收藏物品的理想地方，梁不可能第二度嘗試攀梁。而龐要驅趕昆蟲遂用濕紙巾拋向鏡頭的辯護理由是天方夜譚，一名正於公園執勤的警員竟關注3米多高的閉路電視鏡頭有昆蟲而需驅趕，屬子虛烏有。

【案件編號：CACC 219/24】