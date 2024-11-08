3屍案被告謀殺罪脫誤殺罪成 接納被激怒行兇

被告姚委祥（現年65歲）否認2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。被告原擬承認誤殺罪，不獲控方接納。

周二求情 縱火一致裁罪成

陪審團昨分別以5比2裁定被告3項謀殺罪不成立，以及3項誤殺罪成，理由是被告案發時被激怒；縱火罪則一致裁定罪成。被告聞判期間一直低頭，一度以紙巾抹鼻。控方指被告於內地出生，小學學歷，先前任職地盤工人，2016年有賭博相關的定罪紀錄。

綜合庭上證供，女事主溫菊芳為新移民，靠綜援維生，來港前任職美容業，2007及2013年分別與兩名男子誕下女兒賴夢芯及廖淑媛。被告妻子2019年去世，翌年與溫發展成情侶，並搬到涉案單位與三母女同住，戀情遭被告親生女兒反對。

口供稱遭揶揄犯案 「唔覺意」傷兩女童

被告向急症室醫生和錄取口供的警員分別稱，案發凌晨時分溫因打麻將夜歸，他提出性交要求遭拒。及後二人爭執和打架，被告質疑溫外遇，溫揶揄被告「人又老錢又冇」，揚言要找年輕富有的男伴，同時致電他人謊稱被告持刀作勢斬她。被告聞言大怒，到廚房取刀斬溫，兩名女童「挨咗埋去」，被告因而「唔覺意」傷及她們。

據法醫報告，溫全身有118處刀傷；賴有36處刀傷；廖有6處刀傷，其中4處在頭；3人體內均驗出不同含量的一氧化碳。法醫稱3人死因是多處刀傷和吸入火場煙霧，其中單是溫的傷勢和廖體內的一氧化碳含量已足以致命。

【案件編號：HCCC 163/23 】