助62內地生報DSE遭拒 深圳教育中心申覆核獲批

去年27人全批 今年須交辦學證

申請人為經營深圳國際課程中心的深圳蔚來教育有限公司，建議答辯人為香港考試及評核局。據入稟狀，中心於2017年成立，向當地學生提供不同課程，自2022年中心提供香港中學文憑試的應試課程。根據考評局的考試規則，考生可透過學校或自行報考。

入稟狀指申請人去年9月21及22日透過職員秦陽（音譯）替27名中心學生申請應考翌年的文憑試，考評局同月27日批准申請，當中15人為香港永久居民，4人非香港居民，8人持雙程證。最終9人成功入讀本地大學，14人升讀內地大學，2人到海外升學。

申請人今年9月24日替另一批62名學生申請應考明年的文憑試，當中29人為香港永久居民，25人非香港居民，8人持雙程證。考評局10月2日要求提供內地相關省市教育部門的的官方資料，以證明中心提供的是高中教育。

局方指未交證明 中心：考例無變

申請人兩日後應要求提供證明，指中心持有的辦學執照相等於英國高中教育，惟考評局10月28日以未能提供官方證明為由拒絕申請。62人中有8人符合其他應試條件，成功報考，因此最終有54人被拒絕應試。申請方指2024及2025年自修生的報考規則無變，中心兩年提供的課程基本相同，而考評局首次批出申請時，亦無要求申請人提供內地官方證明。申請方遂入稟司法覆核尋求推翻考評局的決定，另指明年的文憑試於3月開考，望申請加快處理，否則淪為學術討論。

【案件編號：HCAL 2029/24】