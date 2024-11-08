明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

獸醫認起底租客 求情稱提醒其他業主非報復

【明報專訊】44歲註冊獸醫於facebook群組內公開其租客的個人資料，被租戶揭發後警方介入處理。該名獸醫昨在東區裁判法院，承認4項「起底」罪。辯方求情提及，被告辛苦掙錢，買入一單位讓其母親收租過活。事件源於租客欠租及破壞單位，被告上載該租客的個人資料是想提醒其他打算放租的業主，而非為了報復。裁判官考慮案情及被告有良好背景後，押後至12月2日判刑，其間為被告索取社會服務令報告。

指租客欠租損單位 10萬未賠

被告蔡濟明（44歲，報稱獸醫）承認4項在未獲同意下披露個人資料罪。案情顯示，涉案群組名為「香港租霸黑名單」，用戶可以在試算表內填寫租戶的部分個人資料。去年2月，事主Y在該試算表內發現她的個人資料，包括其中英姓名、出生日期、工作及身分證副本等資料。同年9月，被告被捕，警誡下招認在未經同意下披露Y的個人資料。

辯方求情指出，被告在南區經營一間獸醫診所，平日會照顧流浪貓狗。Y是被告的租客，承租後第二個月便開始欠租，又破壞單位，欠租4個月後才搬遷。土地審裁處去年頒令Y須賠償租金及維修費共逾10萬元，但被告至今未收到賠款。被告披露Y的個人資料是想提醒其他業主，並非為報復Y，其母親因為被告助她追租而犯案一事感到自責。被告在求情期間一度拭淚。

裁判官聽罷求情稱，考慮案情及求情陳辭後，理解被告的背景良好及熱愛小動物，事件源於租務糾紛，遂押後案件的判刑，其間為被告索取社會服務令報告及批准他繼續保釋。

同案另一女被告黃秋燕為涉案群組的管理員，她否認5項協助及教唆他人在未獲同意下披露個人資料罪，在東區裁判法院受審。

【案件編號： ESCC 603/24】

相關字詞﹕東區裁判法院 起底 私隱條例 租務糾紛 獸醫

上 / 下一篇新聞

大律師會75周年特刊 高浩文：普通法制容港向外看 李國能：大狀適者生存 須衛專業價值
大律師會75周年特刊 高浩文：普通法制容港向外看 李國能：大狀適者生存 須衛專業價值
首女主席憶70年代不公：打電話要走入男更衣室
首女主席憶70年代不公：打電話要走入男更衣室
上門蒐料推網課 「社工」涉騙財被捕 涉事補習社無註冊 兩事主共失6500元「學費」
上門蒐料推網課 「社工」涉騙財被捕 涉事補習社無註冊 兩事主共失6500元「學費」
報警稱被追打 男子油麻地天台墮斃 單位曾打鬥天台有血迹 中年漢涉串謀傷人被捕
報警稱被追打 男子油麻地天台墮斃 單位曾打鬥天台有血迹 中年漢涉串謀傷人被捕
元朗撞斃19歲尼裔女生 司機疑衝燈
元朗撞斃19歲尼裔女生 司機疑衝燈
鋸樹遭壓斃 村代表裁死於意外
鋸樹遭壓斃 村代表裁死於意外
助62內地生報DSE遭拒 深圳教育中心申覆核獲批
助62內地生報DSE遭拒 深圳教育中心申覆核獲批
港鐵盼扭電梯左行右企文化減意外 安排大使提醒「左右企」 市民：港人趕時間難改習慣
港鐵盼扭電梯左行右企文化減意外 安排大使提醒「左右企」 市民：港人趕時間難改習慣
林海峰30年後再代言變「左右企」 市民：與時俱進
林海峰30年後再代言變「左右企」 市民：與時俱進
港產大熊貓迎百日慶 海園推優惠主題工作坊
港產大熊貓迎百日慶 海園推優惠主題工作坊
全運會公路單車測試賽跨港珠澳橋 過境閉環式舉行 全長230公里
全運會公路單車測試賽跨港珠澳橋 過境閉環式舉行 全長230公里
浸大擬辦醫學院 對象第二學位生
浸大擬辦醫學院 對象第二學位生
3屍案被告謀殺罪脫誤殺罪成 接納被激怒行兇
3屍案被告謀殺罪脫誤殺罪成 接納被激怒行兇
許金山案控方：藉研究購毒氣 精心策劃謀殺
許金山案控方：藉研究購毒氣 精心策劃謀殺
截非法賽車 拘教師護士
截非法賽車 拘教師護士
屈露宿者案兩警申保釋上訴被拒 官：辯護不合理
屈露宿者案兩警申保釋上訴被拒 官：辯護不合理
元朗「FA8964」燈柱改號碼 路署：美化後重編
元朗「FA8964」燈柱改號碼 路署：美化後重編
美酒展兩成商家受惠減稅 會展開鑼 內地品牌認同助藉港進軍國際
美酒展兩成商家受惠減稅 會展開鑼 內地品牌認同助藉港進軍國際
ComplexCon 3月再臨香港
ComplexCon 3月再臨香港
幼聯反欺凌論壇 議員倡立法強制校方呈報
幼聯反欺凌論壇 議員倡立法強制校方呈報
鏞記社聯合推鵝髀軟餐 第三代掌舵人：盼吞嚥困難者食得有尊嚴
鏞記社聯合推鵝髀軟餐 第三代掌舵人：盼吞嚥困難者食得有尊嚴
東九集運收35意向書 路署：爭取2026年招標
東九集運收35意向書 路署：爭取2026年招標
「促進銀髮經濟」首開會 檢視方向討論協作半年落實
「促進銀髮經濟」首開會 檢視方向討論協作半年落實
涉壁屋外伏擊懲教助理 兩男還押下月再訊
涉壁屋外伏擊懲教助理 兩男還押下月再訊
潮行GBA：秋冬來鳥
潮行GBA：秋冬來鳥
灣區手記：雙11格價記 ／文：尚東美
灣區手記：雙11格價記 ／文：尚東美
【Emily】潘靈卓昔孤身從英來港 入寨城傳道助人 港版德蘭修女膺樹仁榮譽博士
【Emily】潘靈卓昔孤身從英來港 入寨城傳道助人 港版德蘭修女膺樹仁榮譽博士
【Emily】「銀杏」逼近 維港泳望天打卦 後朝仍掛波即取消
【Emily】「銀杏」逼近 維港泳望天打卦 後朝仍掛波即取消
【Emily】陳浩源任毅行者大使 鼓勵更多殘疾者參加
【Emily】陳浩源任毅行者大使 鼓勵更多殘疾者參加
【Emily】城大禮儀兵器展 體現藝術科技融合
【Emily】城大禮儀兵器展 體現藝術科技融合
【Emily】快運伙順豐推託運 乘客免拖篋往返機場 首件行李九折162元
【Emily】快運伙順豐推託運 乘客免拖篋往返機場 首件行李九折162元