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港聞

港聞二

鋸樹遭壓斃 村代表裁死於意外

【明報專訊】大埔梧桐寨村前年有枯樹塌下部分樹木，砸斃曾自行鋸樹的村代表丘玉生。經過4日死因研訊，3男2女陪審團昨一致裁定事主被自己鋸斷的枯樹擊中頭部致死，死於意外。陪審團同時建議地政總署提升相關投訴過程透明度，避免投訴人自行處理事件。散庭後，事主親屬被問到會否向地政總署，或負責安排勘察涉事樹木的承辦商提出民事申索，他們未有回應。

事主丘玉生1958年出生，卒於2022年10月28日，終年64歲，生前任職港鐵站務員。地政總署承辦商東方綠化有限公司（下稱東方綠化）為本案有利害關係方。

死因裁判官周至偉昨早引導陪審團時稱，東方綠化一方建議陪審團考慮裁定事主死於意外，若陪審團不同意，同時認為案中證據無進一步揭示事主死因，可考慮作「存疑裁決」。

官：地署已引機制

懲罰遲交報告承辦商

此外，周官提到，地政總署證人早前供稱，署方已推行改善措施，包括從投標名單剔除表現欠佳的樹木勘察承辦商，以及引入新機制懲罰遲交樹木勘察報告的承辦商等。根據聆訊，地政總署證人曾指出，東方綠化在事發當日逾時呈交3份勘察報告予署方。

陪審團倡增投訴透明度

高危地點豎標語圍封

陪審團退庭商討約1小時後，一致裁定事主被自己鋸斷的枯樹擊中頭部致死，死於意外。陪審團同時建議地政總署提升相關投訴過程的透明度，讓人清楚投訴處理進度，避免投訴人自行處理；又建議當局在高危地點豎立明確的標語及採取圍封措施，避免市民進入。

裁決後，地政總署回覆查詢稱，署方已於2023年實施一系列加強「風險為本」的樹木投訴處理安排，包括精簡「須優先處理」個案（例如枯樹）的工作流程，縮短移除有潛在風險樹木時間。另外，承辦商需在移除相關樹木前，在現場展示告示指出移除時間和圍封該樹木，避免公眾人士在該樹附近逗留，以及加強與投訴人就投訴跟進的溝通，讓投訴人清楚進度等。

【案件編號：CCDI 1075/22】

（死因研訊）

相關字詞﹕死於意外 死因研訊 塌樹 梧桐寨

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