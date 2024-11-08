元朗撞斃19歲尼裔女生 司機疑衝燈

昨早8時許，一輛Tesla私家車沿元朗青山公路往屏山方向，駛至安樂路交界燈位，懷疑收掣不及撞倒一名過路的19歲尼泊爾裔女子，多名途人見狀報警，被撞女子昏迷倒臥路中。救護員到場為傷者施救後，隨即將她送往博愛醫院，經搶救後轉往屯門醫院，下午2時許證實不治。事主父母及胞姊趕到醫院了解。30歲姓歐陽男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，昨晚被扣查。

死者讀文憑正回校 父促究責

現場消息稱，女傷者在交通燈位左邊橫過馬路，被撞後彈上車頭冚再反彈墮地，私家車則衝行10多米後停於快線。據了解，男司機通過酒精呼氣測試，不排除有人違反交通燈號肇禍。案件由新界北總區交通部特別調查隊跟進調查，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，可致電3661 3800。

女死者Lisa與23歲胞姐Jisa及父母同住元朗，Jisa說兩姐妹均在港出生，目前在學，妹妹在香港伍倫貢學院就讀文憑課程，父親任職地盤工，母親於餐廳工作。Jisa說妹妹平時過馬路小心，事發時正前往元朗西鐵站，預備乘車到大圍上學。