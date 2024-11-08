明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

元朗撞斃19歲尼裔女生 司機疑衝燈

【明報專訊】19歲尼泊爾裔女學生昨早於元朗過馬路時被私家車撞傷昏迷，送院搶救後證實不治，30歲男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。死者家人趕往醫院了解事件，其父親對幼女離世感到十分傷心，他向本報說最想知道當時發生什麽事，了解清楚責任誰屬。

昨早8時許，一輛Tesla私家車沿元朗青山公路往屏山方向，駛至安樂路交界燈位，懷疑收掣不及撞倒一名過路的19歲尼泊爾裔女子，多名途人見狀報警，被撞女子昏迷倒臥路中。救護員到場為傷者施救後，隨即將她送往博愛醫院，經搶救後轉往屯門醫院，下午2時許證實不治。事主父母及胞姊趕到醫院了解。30歲姓歐陽男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，昨晚被扣查。

死者讀文憑正回校 父促究責

現場消息稱，女傷者在交通燈位左邊橫過馬路，被撞後彈上車頭冚再反彈墮地，私家車則衝行10多米後停於快線。據了解，男司機通過酒精呼氣測試，不排除有人違反交通燈號肇禍。案件由新界北總區交通部特別調查隊跟進調查，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，可致電3661 3800。

女死者Lisa與23歲胞姐Jisa及父母同住元朗，Jisa說兩姐妹均在港出生，目前在學，妹妹在香港伍倫貢學院就讀文憑課程，父親任職地盤工，母親於餐廳工作。Jisa說妹妹平時過馬路小心，事發時正前往元朗西鐵站，預備乘車到大圍上學。

相關字詞﹕元朗 學生 交通意外

上 / 下一篇新聞

大律師會75周年特刊 高浩文：普通法制容港向外看 李國能：大狀適者生存 須衛專業價值
大律師會75周年特刊 高浩文：普通法制容港向外看 李國能：大狀適者生存 須衛專業價值
首女主席憶70年代不公：打電話要走入男更衣室
首女主席憶70年代不公：打電話要走入男更衣室
上門蒐料推網課 「社工」涉騙財被捕 涉事補習社無註冊 兩事主共失6500元「學費」
上門蒐料推網課 「社工」涉騙財被捕 涉事補習社無註冊 兩事主共失6500元「學費」
報警稱被追打 男子油麻地天台墮斃 單位曾打鬥天台有血迹 中年漢涉串謀傷人被捕
報警稱被追打 男子油麻地天台墮斃 單位曾打鬥天台有血迹 中年漢涉串謀傷人被捕
鋸樹遭壓斃 村代表裁死於意外
鋸樹遭壓斃 村代表裁死於意外
獸醫認起底租客 求情稱提醒其他業主非報復
獸醫認起底租客 求情稱提醒其他業主非報復
助62內地生報DSE遭拒 深圳教育中心申覆核獲批
助62內地生報DSE遭拒 深圳教育中心申覆核獲批
港鐵盼扭電梯左行右企文化減意外 安排大使提醒「左右企」 市民：港人趕時間難改習慣
港鐵盼扭電梯左行右企文化減意外 安排大使提醒「左右企」 市民：港人趕時間難改習慣
林海峰30年後再代言變「左右企」 市民：與時俱進
林海峰30年後再代言變「左右企」 市民：與時俱進
港產大熊貓迎百日慶 海園推優惠主題工作坊
港產大熊貓迎百日慶 海園推優惠主題工作坊
全運會公路單車測試賽跨港珠澳橋 過境閉環式舉行 全長230公里
全運會公路單車測試賽跨港珠澳橋 過境閉環式舉行 全長230公里
浸大擬辦醫學院 對象第二學位生
浸大擬辦醫學院 對象第二學位生
3屍案被告謀殺罪脫誤殺罪成 接納被激怒行兇
3屍案被告謀殺罪脫誤殺罪成 接納被激怒行兇
許金山案控方：藉研究購毒氣 精心策劃謀殺
許金山案控方：藉研究購毒氣 精心策劃謀殺
截非法賽車 拘教師護士
截非法賽車 拘教師護士
屈露宿者案兩警申保釋上訴被拒 官：辯護不合理
屈露宿者案兩警申保釋上訴被拒 官：辯護不合理
元朗「FA8964」燈柱改號碼 路署：美化後重編
元朗「FA8964」燈柱改號碼 路署：美化後重編
美酒展兩成商家受惠減稅 會展開鑼 內地品牌認同助藉港進軍國際
美酒展兩成商家受惠減稅 會展開鑼 內地品牌認同助藉港進軍國際
ComplexCon 3月再臨香港
ComplexCon 3月再臨香港
幼聯反欺凌論壇 議員倡立法強制校方呈報
幼聯反欺凌論壇 議員倡立法強制校方呈報
鏞記社聯合推鵝髀軟餐 第三代掌舵人：盼吞嚥困難者食得有尊嚴
鏞記社聯合推鵝髀軟餐 第三代掌舵人：盼吞嚥困難者食得有尊嚴
東九集運收35意向書 路署：爭取2026年招標
東九集運收35意向書 路署：爭取2026年招標
「促進銀髮經濟」首開會 檢視方向討論協作半年落實
「促進銀髮經濟」首開會 檢視方向討論協作半年落實
涉壁屋外伏擊懲教助理 兩男還押下月再訊
涉壁屋外伏擊懲教助理 兩男還押下月再訊
潮行GBA：秋冬來鳥
潮行GBA：秋冬來鳥
灣區手記：雙11格價記 ／文：尚東美
灣區手記：雙11格價記 ／文：尚東美
【Emily】潘靈卓昔孤身從英來港 入寨城傳道助人 港版德蘭修女膺樹仁榮譽博士
【Emily】潘靈卓昔孤身從英來港 入寨城傳道助人 港版德蘭修女膺樹仁榮譽博士
【Emily】「銀杏」逼近 維港泳望天打卦 後朝仍掛波即取消
【Emily】「銀杏」逼近 維港泳望天打卦 後朝仍掛波即取消
【Emily】陳浩源任毅行者大使 鼓勵更多殘疾者參加
【Emily】陳浩源任毅行者大使 鼓勵更多殘疾者參加
【Emily】城大禮儀兵器展 體現藝術科技融合
【Emily】城大禮儀兵器展 體現藝術科技融合
【Emily】快運伙順豐推託運 乘客免拖篋往返機場 首件行李九折162元
【Emily】快運伙順豐推託運 乘客免拖篋往返機場 首件行李九折162元