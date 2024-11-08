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上門蒐料推網課 「社工」涉騙財被捕 涉事補習社無註冊 兩事主共失6500元「學費」

【明報專訊】以往不時有市民反映有「電話補習社」派人上門收集學生資料後，再推銷服務，同類手法近期再現。警方揭發有人涉嫌假扮社工上門聲稱人口普查，取得事主子女資料後轉交所屬私人教育服務中心，再派員上門推銷線上補習課程，至少兩人受騙，分別損失2000及4500元「學費」。警方前日以串謀詐騙拘捕3名男女。據悉涉事「補習社」名為「香港青年教育服務中心」。本報截稿前未能聯絡上該中心。

教局：無收該校相關投訴

教育局回覆本報稱，根據紀錄，香港青年教育服務中心並非根據《教育條例》註冊或臨時註冊的學校；過去5年教育局並沒有接獲有關該中心的投訴。

教育局稱根據《教育條例》，任何機構如提供教育課程，而學生人數又達到一天20人或以上，或於任何時間同時達8人或以上，便須註冊或臨時註冊為學校，並受《教育條例》規管。任何人如屬非註冊或臨時註冊學校的擁有人或教員或參與管理該學校，即屬犯罪，一經定罪可處罰款25萬元及監禁兩年。

8月訛稱普查 9月登門推銷

警方稱，10月1日晚上分別接獲一名60歲及一名50歲婦人報案，稱今年8月曾有自稱社工的女子登門，以人口普查為由，要求她們提交個人資料及了解其子女學習情况，其後一男子先後在9月28及29日傍晚登門，自稱為區內一間私人教育服務中心職員，再向事主推銷可為其子女提供線上補習課程，並分析子女學習情况，聲稱子女可透過即時通訊應用程式向中心導師查詢功課。兩人分別繳付2000及4500元，事後透過網絡得悉過往曾出現類似騙案，相信自己被騙，報警求助。

3人假冒社工涉串謀詐騙

深水埗警區重案組第一隊前日以串謀詐騙罪拘捕一名50歲男子及兩名分別21歲和48歲女子，均為本地人。調查顯示，被捕人訛稱為社工，取得事主子女資料及學習情况，並將資料轉交所屬私人教育服務中心，以向他們推銷線上補習課程。3人獲准保釋候查。

涉事中心相關手法過往曾被市民投訴。無綫電視節目《東張西望》上月亦曾報道有市民稱今年9月有中年男子到其石硤尾邨單位拍門，推銷中學生「WhatsApp問功課」計劃，以年費4500元招徠，事主先付400元，打算翌日付清尾數，惟其後兒子網上搜索該中心資料後揭發騙局。

相關字詞﹕補習 詐騙

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