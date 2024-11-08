首女主席憶70年代不公：打電話要走入男更衣室

女性被看低 遲獲派法援刑案

梁冰濂回顧執業初期，女大律師面對不少挑戰，例如當時最高法院（現終院大樓）男大律師更衣室寬敞且有冷氣，女更衣室則由廁所分間，狹小空間內無風扇和冷氣。梁提出增加儲物櫃和電話不獲回應，打電話時要走入男更衣室、向男行家揚聲「各位留意，我要入來了」才用到電話。

由於行內早期較少女性，也影響女大律師待遇。她透露，1970年代女大律師較遲才獲法援委派刑事案，因當局關注她們被指能力不足，但梁冰濂說，有趣的是，當時受影響的女大律師後來成為成功的刑事大狀。她憶述，1992年參選大律師公會主席時，有人甚至擔心女性擔任主席會破壞公會聲譽，「因為（大律師）是男性專業，愚蠢地選出女性，可能被嘲笑及引致尷尬」。梁當時也是當時英聯邦首名擔任公會主席的女性，較英國本土早了6年。

梁說，法律界接納女性的路途上，大律師起步較事務律師遲。隨着女性出任相當數量法官及法律界崗位，她希望香港法律界現在可做到不分性別。

學者：學院2/3女生 大狀僅三成

紀佩雅的文章則表示，表面上無顯著門檻阻礙女性成為大律師，但根據數據，法律學院目前女生約佔三分之二，女性在實習大律師中佔約51.5%，但執業大律師仍維持男女七三比，認為女性不選擇入行及代表性值得關注。

她引述其研究顯示，面對資深男大律師的性騷擾及不當要求，大部分女大律師選擇沉默，考慮包括行頭甚小、資深男大狀行內的影響等，一旦事件曝光可能影響女事主前途。她續說，部分投訴的女大狀更被忽視、報復甚至趕離大律師事務所，部分人心灰意冷轉行。

遇性騷擾多沉默 倡建政策

紀佩雅肯定公會2018年設平等及多元常設委員會，推動產假及包容文化。她建議定期蒐集數據，分析流失原因及推動針對改革，例如建立處理性騷擾及欺凌的政策及程序，以及規定提高實習大律師申請及面試透明度，消除當前「男士俱樂部」文化及挽留女大律師。