幼聯反欺凌論壇 議員倡立法強制校方呈報

【明報專訊】香港幼兒教育及服務聯會（幼聯）9月公布調查，發現逾三成受訪高小學生曾遭欺凌。幼聯昨舉辦全港首個反欺凌高峰論壇，討論如何杜絕欺凌問題。立法會議員陸頌雄認為，教育局應擴展現有校本欺凌通報機制，建議立法強制校方呈報嚴重個案。幼聯創辦人兼總幹事程德智促請政府盡快為欺凌訂立統一定義和法律框架，助局方跟進個案。
論壇邀請教育界人士、專家、議員等出席。精神科醫生陳蔓蕾透露，曾遇個案被困儲物櫃，又有個案被同輩性騷擾包括脫褲子、強行擁抱等。
陸頌雄建議教育局就欺凌訂法例框架和懲罰機制，倘校方多次未通報欺凌個案，局方可向校方公開警告或處分，例如禁止辦學團體再度申辦學校。他強調，懲罰該以學生利益為依歸，立法只為約束校方處理欺凌個案。
幼聯建議效台灣推熱線
程德智認為，立法前提是為欺凌提供統一定義，例如清楚欺凌不限於肢體傷害，亦包括言語、精神、網絡欺凌。她舉例，加拿大學校已嚴格執行欺凌「零容忍」，會將嚴重欺凌者踢出校，鄰近地區如台灣、韓國已就欺凌尤其網絡欺凌立法，質疑香港遲遲沒進展。她建議教育局參考台灣設立24小時熱線，學生遭欺凌時可立即通報讓校方跟進。
幼聯本月首辦「反欺凌月」，推出一連串活動，另邀請30間學校組成「反欺凌『童盟』」，在校內張貼反欺凌宣傳品等。
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