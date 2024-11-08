幼聯反欺凌論壇 議員倡立法強制校方呈報

論壇邀請教育界人士、專家、議員等出席。精神科醫生陳蔓蕾透露，曾遇個案被困儲物櫃，又有個案被同輩性騷擾包括脫褲子、強行擁抱等。

陸頌雄建議教育局就欺凌訂法例框架和懲罰機制，倘校方多次未通報欺凌個案，局方可向校方公開警告或處分，例如禁止辦學團體再度申辦學校。他強調，懲罰該以學生利益為依歸，立法只為約束校方處理欺凌個案。

幼聯建議效台灣推熱線

程德智認為，立法前提是為欺凌提供統一定義，例如清楚欺凌不限於肢體傷害，亦包括言語、精神、網絡欺凌。她舉例，加拿大學校已嚴格執行欺凌「零容忍」，會將嚴重欺凌者踢出校，鄰近地區如台灣、韓國已就欺凌尤其網絡欺凌立法，質疑香港遲遲沒進展。她建議教育局參考台灣設立24小時熱線，學生遭欺凌時可立即通報讓校方跟進。

幼聯本月首辦「反欺凌月」，推出一連串活動，另邀請30間學校組成「反欺凌『童盟』」，在校內張貼反欺凌宣傳品等。