美酒展兩成商家受惠減稅 會展開鑼 內地品牌認同助藉港進軍國際

貿發局稱，今屆有20國家和地區共逾600個展商，逾四分之一展商銷售烈酒。烈酒業界早前預期減酒稅有助內地酒商借本港為「跳板」進軍國際，身兼貴州仁懷時間里天邦酒業董事長的龍海峰認同說法，透露公司約3年前已進口本港，現時在澳洲及馬來西亞亦有銷售點，計劃向東南亞及歐美市場擴展。他說，白酒應隨時代及消費者品味升級，冀將白酒產品主打為「用於社交，拉近關係」，吸引各年齡層。

稱美酒佳餚旺 本地酒商料生意勝去年

同樣參展的本地酒商Caskells提供蘇格蘭威士忌包桶服務，負責人Martin稱，減酒稅令中高價烈酒零售價下調，以3000元烈酒為例，零售價較減稅前便宜15%至20%。他說，措施落實速度快，公司需時計算成本及調整價格，部分已完稅產品未能受惠，期望在消費旺季能出售存貨。香港美酒佳餚巡禮上月舉行，Martin的品牌亦有參與。他稱隨經濟逐漸復蘇，加上訪港旅客增加，參與巡禮時已吸引不少未曾飲用威士忌的顧客，料是次參展生意額與巡禮相若，即較去年增約5%至10%。

政府上月刊憲，進口價200元以上烈酒，首200元仍要繳100%稅，200元以上的稅率減至10%。意大利對外貿易委員會香港及澳門商務專員貝樂絲稱，今年參展的8個當地品牌產品均非烈酒，但業界亦對港府措施相當雀躍，期望成效與2008年港府撤銷葡萄酒稅後一樣，促進更多兩地貿易。被問到當地烈酒在港零售價及進口量的改變，她僅稱「言之尚早」，會待實行約一年後審視，其間將繼續推廣，包括與香港調酒協會等合作。

「客群不同」 葡萄酒商不憂競爭更激

同場的意大利酒商La Jara出售「有機酒」，產品並非烈酒。酒商經理Francesco不擔心減烈酒稅後令烈酒與其他酒類競爭更激烈，稱產品目標客群與烈酒市場不同，其自然釀製的葡萄酒不含化學添加也是賣點之一。

另外，展會期間將舉行約50場活動及會議，當中約五分之一活動與烈酒有關；明日將開放指定展區「Wine Fiesta」予18歲或以上公眾持票者入場參與試酒會等活動。