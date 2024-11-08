明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

美酒展兩成商家受惠減稅 會展開鑼 內地品牌認同助藉港進軍國際

【明報專訊】香港國際美酒展昨起一連3日在灣仔會展舉行，屬烈酒稅放寬後首個大型酒類交易會。有烈酒商稱部分產品售價已下調，料有助帶動相關貿易。其中內地烈酒品牌「見個面」創辦人龍海峰表示，減稅後4瓶裝100毫升醬香型白酒售價由人民幣500元降至399元，冀消費者「以更低價錢，品嘗更好白酒」。出席展覽的財政司長陳茂波致辭形容，今年展會別具意義，約兩成參展商受惠於烈酒稅下調，料措施同時刺激高端烈酒交易和拍賣。

貿發局稱，今屆有20國家和地區共逾600個展商，逾四分之一展商銷售烈酒。烈酒業界早前預期減酒稅有助內地酒商借本港為「跳板」進軍國際，身兼貴州仁懷時間里天邦酒業董事長的龍海峰認同說法，透露公司約3年前已進口本港，現時在澳洲及馬來西亞亦有銷售點，計劃向東南亞及歐美市場擴展。他說，白酒應隨時代及消費者品味升級，冀將白酒產品主打為「用於社交，拉近關係」，吸引各年齡層。

稱美酒佳餚旺 本地酒商料生意勝去年

同樣參展的本地酒商Caskells提供蘇格蘭威士忌包桶服務，負責人Martin稱，減酒稅令中高價烈酒零售價下調，以3000元烈酒為例，零售價較減稅前便宜15%至20%。他說，措施落實速度快，公司需時計算成本及調整價格，部分已完稅產品未能受惠，期望在消費旺季能出售存貨。香港美酒佳餚巡禮上月舉行，Martin的品牌亦有參與。他稱隨經濟逐漸復蘇，加上訪港旅客增加，參與巡禮時已吸引不少未曾飲用威士忌的顧客，料是次參展生意額與巡禮相若，即較去年增約5%至10%。

政府上月刊憲，進口價200元以上烈酒，首200元仍要繳100%稅，200元以上的稅率減至10%。意大利對外貿易委員會香港及澳門商務專員貝樂絲稱，今年參展的8個當地品牌產品均非烈酒，但業界亦對港府措施相當雀躍，期望成效與2008年港府撤銷葡萄酒稅後一樣，促進更多兩地貿易。被問到當地烈酒在港零售價及進口量的改變，她僅稱「言之尚早」，會待實行約一年後審視，其間將繼續推廣，包括與香港調酒協會等合作。

「客群不同」 葡萄酒商不憂競爭更激

同場的意大利酒商La Jara出售「有機酒」，產品並非烈酒。酒商經理Francesco不擔心減烈酒稅後令烈酒與其他酒類競爭更激烈，稱產品目標客群與烈酒市場不同，其自然釀製的葡萄酒不含化學添加也是賣點之一。

另外，展會期間將舉行約50場活動及會議，當中約五分之一活動與烈酒有關；明日將開放指定展區「Wine Fiesta」予18歲或以上公眾持票者入場參與試酒會等活動。

相關字詞﹕貿發局 烈酒稅 香港國際美酒展

上 / 下一篇新聞

大律師會75周年特刊 高浩文：普通法制容港向外看 李國能：大狀適者生存 須衛專業價值
大律師會75周年特刊 高浩文：普通法制容港向外看 李國能：大狀適者生存 須衛專業價值
首女主席憶70年代不公：打電話要走入男更衣室
首女主席憶70年代不公：打電話要走入男更衣室
上門蒐料推網課 「社工」涉騙財被捕 涉事補習社無註冊 兩事主共失6500元「學費」
上門蒐料推網課 「社工」涉騙財被捕 涉事補習社無註冊 兩事主共失6500元「學費」
報警稱被追打 男子油麻地天台墮斃 單位曾打鬥天台有血迹 中年漢涉串謀傷人被捕
報警稱被追打 男子油麻地天台墮斃 單位曾打鬥天台有血迹 中年漢涉串謀傷人被捕
元朗撞斃19歲尼裔女生 司機疑衝燈
元朗撞斃19歲尼裔女生 司機疑衝燈
鋸樹遭壓斃 村代表裁死於意外
鋸樹遭壓斃 村代表裁死於意外
獸醫認起底租客 求情稱提醒其他業主非報復
獸醫認起底租客 求情稱提醒其他業主非報復
助62內地生報DSE遭拒 深圳教育中心申覆核獲批
助62內地生報DSE遭拒 深圳教育中心申覆核獲批
港鐵盼扭電梯左行右企文化減意外 安排大使提醒「左右企」 市民：港人趕時間難改習慣
港鐵盼扭電梯左行右企文化減意外 安排大使提醒「左右企」 市民：港人趕時間難改習慣
林海峰30年後再代言變「左右企」 市民：與時俱進
林海峰30年後再代言變「左右企」 市民：與時俱進
港產大熊貓迎百日慶 海園推優惠主題工作坊
港產大熊貓迎百日慶 海園推優惠主題工作坊
全運會公路單車測試賽跨港珠澳橋 過境閉環式舉行 全長230公里
全運會公路單車測試賽跨港珠澳橋 過境閉環式舉行 全長230公里
浸大擬辦醫學院 對象第二學位生
浸大擬辦醫學院 對象第二學位生
3屍案被告謀殺罪脫誤殺罪成 接納被激怒行兇
3屍案被告謀殺罪脫誤殺罪成 接納被激怒行兇
許金山案控方：藉研究購毒氣 精心策劃謀殺
許金山案控方：藉研究購毒氣 精心策劃謀殺
截非法賽車 拘教師護士
截非法賽車 拘教師護士
屈露宿者案兩警申保釋上訴被拒 官：辯護不合理
屈露宿者案兩警申保釋上訴被拒 官：辯護不合理
元朗「FA8964」燈柱改號碼 路署：美化後重編
元朗「FA8964」燈柱改號碼 路署：美化後重編
ComplexCon 3月再臨香港
ComplexCon 3月再臨香港
幼聯反欺凌論壇 議員倡立法強制校方呈報
幼聯反欺凌論壇 議員倡立法強制校方呈報
鏞記社聯合推鵝髀軟餐 第三代掌舵人：盼吞嚥困難者食得有尊嚴
鏞記社聯合推鵝髀軟餐 第三代掌舵人：盼吞嚥困難者食得有尊嚴
東九集運收35意向書 路署：爭取2026年招標
東九集運收35意向書 路署：爭取2026年招標
「促進銀髮經濟」首開會 檢視方向討論協作半年落實
「促進銀髮經濟」首開會 檢視方向討論協作半年落實
涉壁屋外伏擊懲教助理 兩男還押下月再訊
涉壁屋外伏擊懲教助理 兩男還押下月再訊
潮行GBA：秋冬來鳥
潮行GBA：秋冬來鳥
灣區手記：雙11格價記 ／文：尚東美
灣區手記：雙11格價記 ／文：尚東美
【Emily】潘靈卓昔孤身從英來港 入寨城傳道助人 港版德蘭修女膺樹仁榮譽博士
【Emily】潘靈卓昔孤身從英來港 入寨城傳道助人 港版德蘭修女膺樹仁榮譽博士
【Emily】「銀杏」逼近 維港泳望天打卦 後朝仍掛波即取消
【Emily】「銀杏」逼近 維港泳望天打卦 後朝仍掛波即取消
【Emily】陳浩源任毅行者大使 鼓勵更多殘疾者參加
【Emily】陳浩源任毅行者大使 鼓勵更多殘疾者參加
【Emily】城大禮儀兵器展 體現藝術科技融合
【Emily】城大禮儀兵器展 體現藝術科技融合
【Emily】快運伙順豐推託運 乘客免拖篋往返機場 首件行李九折162元
【Emily】快運伙順豐推託運 乘客免拖篋往返機場 首件行李九折162元