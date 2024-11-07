【Emily】美領館模擬大選投票 賀錦麗「贏咗」

總領事引邱吉爾名言談民主制度

美總領事梅儒瑞（Gregory May）致辭時話，民主制度需要參與及維護，有時充滿挑戰，甚至睇落有啲混亂，佢引述英國前首相邱吉爾名言話，「民主是最差的政制，除了其他嘗試過的制度之外（Democracy is the worst form of government, except for all others that have been tried.）」。

美國國父華盛頓形容民主係偉大實驗，Greg就話，美國民主唔係在於每次都揀啱人，而係每次都有自由去繼續嘗試，又話今次大選都有約1600名美國公民經美領館郵遞投票，形容反應幾好，參與度較過去大選高。