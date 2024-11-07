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港聞

港聞二

【Emily】美領館模擬大選投票 賀錦麗「贏咗」

【明報專訊】美國大選大致塵埃落定，美國駐港澳總領事館噚日上晝喺外國記者會（FCC）舉辦觀選派對，邀請學生、本地政界同其他外國領事參加，現場設模擬投票，可以投賀錦麗、特朗普，或跟美國制度即場寫名落去（write in）。現場開票就唔使等一日，投票結果就同真實選舉相反，由民主黨賀錦麗喺大約150票中攞到90票「贏咗」。不過，活動現場唱票時只得零星掌聲，可能因為參加活動者透過新聞直播知道特朗普其時喺關鍵搖擺州份優勢已擴大。

總領事引邱吉爾名言談民主制度

美總領事梅儒瑞（Gregory May）致辭時話，民主制度需要參與及維護，有時充滿挑戰，甚至睇落有啲混亂，佢引述英國前首相邱吉爾名言話，「民主是最差的政制，除了其他嘗試過的制度之外（Democracy is the worst form of government, except for all others that have been tried.）」。

美國國父華盛頓形容民主係偉大實驗，Greg就話，美國民主唔係在於每次都揀啱人，而係每次都有自由去繼續嘗試，又話今次大選都有約1600名美國公民經美領館郵遞投票，形容反應幾好，參與度較過去大選高。

相關字詞﹕賀錦麗 特朗普 梅儒瑞 Gregory May 美國駐港澳總領事館 美國大選

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