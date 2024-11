【Emily】美領館模擬大選投票 賀錦麗「贏咗」

總領事引邱吉爾名言談民主制度

美總領事梅儒瑞(Gregory May)致辭時話,民主制度需要參與及維護,有時充滿挑戰,甚至睇落有啲混亂,佢引述英國前首相邱吉爾名言話,「民主是最差的政制,除了其他嘗試過的制度之外(Democracy is the worst form of government, except for all others that have been tried.)」。

美國國父華盛頓形容民主係偉大實驗,Greg就話,美國民主唔係在於每次都揀啱人,而係每次都有自由去繼續嘗試,又話今次大選都有約1600名美國公民經美領館郵遞投票,形容反應幾好,參與度較過去大選高。