明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

香園圍口岸客量超估算 鄧炳強：與內地商延長通關時間

【明報專訊】去年2月啟用的香園圍邊境管制站估算每天可處理約3萬人次，保安局長鄧炳強昨於立法會回覆議員口頭質詢時表示，截至9月日均約7萬人次出入境，周末及假期逾8萬人次。民建聯陳克勤關注當局會否考慮短期內延長香園圍口岸通關時間及擴建，鄧稱已跟內地展開商討，稱理解內地當局需考慮人手，指內地當局正積極研究。

稱日後不時檢討需否擴建

至於會否擴建香園圍口岸，鄧說香園圍口岸正式開通約一年多，雖然出入境人數較預算多，但利用設計空間及採取優化措施後，旅客在非繁忙時間的實際過關時間為數分鐘；繁忙時間毋須15分鐘，至今僅4個時段逾15分鐘，認為現階段情况屬可接受，日後會不時檢討是否需要擴建。

陳克勤另提出書面質詢，關注政府會否與內地相關部門商討延長落馬洲支線管制站的服務時間，以及政府會否與港鐵商討提升羅湖與落馬洲站列車班次至一比一。

運輸及物流局長林世雄回覆稱，會視乎需要適時與內地當局協商延長個別口岸的旅檢通關服務時間。林稱目前整體羅湖站乘客量仍較落馬洲站多，故羅湖列車班次較頻密，運輸署和港鐵會保持緊密溝通，適時檢視和調整東鐵線列車服務。

粵車南下首階段經港珠澳橋 來港半年須返內地

另外，預計今年實施的「粵車南下」首階段安排有新進展。廣東省交通運輸廳前日發布《廣東省機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出香港口岸自動化停車場的管理辦法（徵求意見稿）》，提出「粵車南下」首階段擬經港珠澳大橋珠海口岸出入香港口岸自動化停車場，廣東司機需向機管局提交大橋香港口岸自動化停車場預約申請，並持內地駕駛執照及港澳通行證等，限期6個月內返回內地。

上 / 下一篇新聞

團伙自製車禍騙援助金 警拘275人 涉121宗交通意外 共獲批1400萬
團伙自製車禍騙援助金 警拘275人 涉121宗交通意外 共獲批1400萬
社署稱加強審核 向私醫確認病假紙
社署稱加強審核 向私醫確認病假紙
香港仔避風塘沉船 69歲船主溺亡 疑舢舨入水後傾覆 維修期間墮海
香港仔避風塘沉船 69歲船主溺亡 疑舢舨入水後傾覆 維修期間墮海
太空油在校蔓延 青協促加強教育
太空油在校蔓延 青協促加強教育
警涉非禮停職被捕 消息稱為高級警司
警涉非禮停職被捕 消息稱為高級警司
許金山案重審 控：自感「完美犯罪」 指一氧化碳瑜伽球放車內殺妻 未必料女同亡
許金山案重審 控：自感「完美犯罪」 指一氧化碳瑜伽球放車內殺妻 未必料女同亡
蘋果清盤案2月再訊 聆案官多次質疑押後原因
蘋果清盤案2月再訊 聆案官多次質疑押後原因
3屍案官引導陪審：3人疊一起非常奇怪
3屍案官引導陪審：3人疊一起非常奇怪
「輪椅阻住大家」 何宛淇進餐廳遭拒 接受店方道歉冀喚關注 平機會籲遇歧視可投訴
「輪椅阻住大家」 何宛淇進餐廳遭拒 接受店方道歉冀喚關注 平機會籲遇歧視可投訴
平機去年推餐飲服務指南 無法律效力
平機去年推餐飲服務指南 無法律效力
「老有所為」冠軍活動 長者學做軟餐院友開胃 解侍母不周心結
「老有所為」冠軍活動 長者學做軟餐院友開胃 解侍母不周心結
姚兆聰：三跑2035年客量料達1.2億 不擔心供過於求
姚兆聰：三跑2035年客量料達1.2億 不擔心供過於求
懲教遇襲案 多5人被捕
懲教遇襲案 多5人被捕
飛棚未納呈報 前日奪命 勞處稱研修例 網上申報
飛棚未納呈報 前日奪命 勞處稱研修例 網上申報
無業漢涉圖刺法官 「傾向自殘」令特別看管
無業漢涉圖刺法官 「傾向自殘」令特別看管
村代表自行鋸枯樹砸斃 地署指承辦商意外當天交勘察報告
村代表自行鋸枯樹砸斃 地署指承辦商意外當天交勘察報告
文藝盛事基金資助17活動 文體旅局：未評估效益
文藝盛事基金資助17活動 文體旅局：未評估效益
尋隱蔽濫用公屋 房屋署長：市民舉報成效佳
尋隱蔽濫用公屋 房屋署長：市民舉報成效佳
未備存董事登記 「獨媒」罰款1萬
未備存董事登記 「獨媒」罰款1萬
活在灣區：雙11掃貨 比較集運商優惠慳運費
活在灣區：雙11掃貨 比較集運商優惠慳運費
【Emily】介紹陸港美景專題片 立會大屏幕循環播
【Emily】介紹陸港美景專題片 立會大屏幕循環播
【Emily】模擬屋苑停電 中電偕物管演練
【Emily】模擬屋苑停電 中電偕物管演練
【Emily】美領館模擬大選投票 賀錦麗「贏咗」
【Emily】美領館模擬大選投票 賀錦麗「贏咗」
【Emily】黃國倡設外賣電單車位 何永賢話屋邨可行性低
【Emily】黃國倡設外賣電單車位 何永賢話屋邨可行性低
【Emily】離任在即 四圍搵食 日領事跟黃家和學冲奶茶
【Emily】離任在即 四圍搵食 日領事跟黃家和學冲奶茶