香園圍口岸客量超估算 鄧炳強：與內地商延長通關時間

稱日後不時檢討需否擴建

至於會否擴建香園圍口岸，鄧說香園圍口岸正式開通約一年多，雖然出入境人數較預算多，但利用設計空間及採取優化措施後，旅客在非繁忙時間的實際過關時間為數分鐘；繁忙時間毋須15分鐘，至今僅4個時段逾15分鐘，認為現階段情况屬可接受，日後會不時檢討是否需要擴建。

陳克勤另提出書面質詢，關注政府會否與內地相關部門商討延長落馬洲支線管制站的服務時間，以及政府會否與港鐵商討提升羅湖與落馬洲站列車班次至一比一。

運輸及物流局長林世雄回覆稱，會視乎需要適時與內地當局協商延長個別口岸的旅檢通關服務時間。林稱目前整體羅湖站乘客量仍較落馬洲站多，故羅湖列車班次較頻密，運輸署和港鐵會保持緊密溝通，適時檢視和調整東鐵線列車服務。

粵車南下首階段經港珠澳橋 來港半年須返內地

另外，預計今年實施的「粵車南下」首階段安排有新進展。廣東省交通運輸廳前日發布《廣東省機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出香港口岸自動化停車場的管理辦法（徵求意見稿）》，提出「粵車南下」首階段擬經港珠澳大橋珠海口岸出入香港口岸自動化停車場，廣東司機需向機管局提交大橋香港口岸自動化停車場預約申請，並持內地駕駛執照及港澳通行證等，限期6個月內返回內地。