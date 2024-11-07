尋隱蔽濫用公屋 房屋署長：市民舉報成效佳

羅淑佩昨接受港台訪問時表示，房署將去年首階段8.8萬公屋戶申報個案與土地註冊處配對後，在報稱沒在香港擁有住宅物業的住戶中，約0.5%被揭部分戶主或家庭成員擁有物業。

同期舉報個案中，揭發住戶擁有住宅物業成功率約1.5%，認為市民舉報提供更好線索，提升打擊效率。她說，已找出較容易偵查的濫用公屋個案，餘下較隱蔽個案需透過市民舉報提供線索。

重建彩虹邨考慮市民打卡需要

房委會下月討論收緊富戶政策，羅淑佩強調富戶不一定屬濫用公屋，質疑若要求現有約4萬公屋富戶遷離單位，未知私人市場能否即時配合，指討論焦點應在富戶多繳租金金額。

另外，政府擬分三期重建彩虹邨，當中邨內「打卡位」、擁有七色外牆的丹鳳樓將首期清拆。羅稱若不清拆彩虹牆，將無法增加單位，但明白市民熱愛「打卡位」，將與建築師團隊認真思考如何於新彩虹邨重現「彩虹」。至於商戶安置，羅稱將建議房委會容許彩虹邨商戶在新彩虹邨或遷至用作安置的新美東邨經營。