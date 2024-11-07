明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

尋隱蔽濫用公屋 房屋署長：市民舉報成效佳

【明報專訊】房委會明年1月將推出「善用公屋資源獎勵計劃」，令房屋署成功收回單位的實名舉報者將獲發3000元獎賞及感謝狀。對於有意見指計劃會造成舉報文化，房屋署長羅淑佩引述數據稱，市民舉報成效較佳，料有助找出較隱蔽個案，另說署方會研究日後重現彩虹邨「打卡位」。

羅淑佩昨接受港台訪問時表示，房署將去年首階段8.8萬公屋戶申報個案與土地註冊處配對後，在報稱沒在香港擁有住宅物業的住戶中，約0.5%被揭部分戶主或家庭成員擁有物業。

同期舉報個案中，揭發住戶擁有住宅物業成功率約1.5%，認為市民舉報提供更好線索，提升打擊效率。她說，已找出較容易偵查的濫用公屋個案，餘下較隱蔽個案需透過市民舉報提供線索。

重建彩虹邨考慮市民打卡需要

房委會下月討論收緊富戶政策，羅淑佩強調富戶不一定屬濫用公屋，質疑若要求現有約4萬公屋富戶遷離單位，未知私人市場能否即時配合，指討論焦點應在富戶多繳租金金額。

另外，政府擬分三期重建彩虹邨，當中邨內「打卡位」、擁有七色外牆的丹鳳樓將首期清拆。羅稱若不清拆彩虹牆，將無法增加單位，但明白市民熱愛「打卡位」，將與建築師團隊認真思考如何於新彩虹邨重現「彩虹」。至於商戶安置，羅稱將建議房委會容許彩虹邨商戶在新彩虹邨或遷至用作安置的新美東邨經營。

上 / 下一篇新聞

團伙自製車禍騙援助金 警拘275人 涉121宗交通意外 共獲批1400萬
團伙自製車禍騙援助金 警拘275人 涉121宗交通意外 共獲批1400萬
社署稱加強審核 向私醫確認病假紙
社署稱加強審核 向私醫確認病假紙
香港仔避風塘沉船 69歲船主溺亡 疑舢舨入水後傾覆 維修期間墮海
香港仔避風塘沉船 69歲船主溺亡 疑舢舨入水後傾覆 維修期間墮海
太空油在校蔓延 青協促加強教育
太空油在校蔓延 青協促加強教育
警涉非禮停職被捕 消息稱為高級警司
警涉非禮停職被捕 消息稱為高級警司
許金山案重審 控：自感「完美犯罪」 指一氧化碳瑜伽球放車內殺妻 未必料女同亡
許金山案重審 控：自感「完美犯罪」 指一氧化碳瑜伽球放車內殺妻 未必料女同亡
蘋果清盤案2月再訊 聆案官多次質疑押後原因
蘋果清盤案2月再訊 聆案官多次質疑押後原因
3屍案官引導陪審：3人疊一起非常奇怪
3屍案官引導陪審：3人疊一起非常奇怪
「輪椅阻住大家」 何宛淇進餐廳遭拒 接受店方道歉冀喚關注 平機會籲遇歧視可投訴
「輪椅阻住大家」 何宛淇進餐廳遭拒 接受店方道歉冀喚關注 平機會籲遇歧視可投訴
平機去年推餐飲服務指南 無法律效力
平機去年推餐飲服務指南 無法律效力
「老有所為」冠軍活動 長者學做軟餐院友開胃 解侍母不周心結
「老有所為」冠軍活動 長者學做軟餐院友開胃 解侍母不周心結
姚兆聰：三跑2035年客量料達1.2億 不擔心供過於求
姚兆聰：三跑2035年客量料達1.2億 不擔心供過於求
懲教遇襲案 多5人被捕
懲教遇襲案 多5人被捕
飛棚未納呈報 前日奪命 勞處稱研修例 網上申報
飛棚未納呈報 前日奪命 勞處稱研修例 網上申報
無業漢涉圖刺法官 「傾向自殘」令特別看管
無業漢涉圖刺法官 「傾向自殘」令特別看管
村代表自行鋸枯樹砸斃 地署指承辦商意外當天交勘察報告
村代表自行鋸枯樹砸斃 地署指承辦商意外當天交勘察報告
文藝盛事基金資助17活動 文體旅局：未評估效益
文藝盛事基金資助17活動 文體旅局：未評估效益
香園圍口岸客量超估算 鄧炳強：與內地商延長通關時間
香園圍口岸客量超估算 鄧炳強：與內地商延長通關時間
未備存董事登記 「獨媒」罰款1萬
未備存董事登記 「獨媒」罰款1萬
活在灣區：雙11掃貨 比較集運商優惠慳運費
活在灣區：雙11掃貨 比較集運商優惠慳運費
【Emily】介紹陸港美景專題片 立會大屏幕循環播
【Emily】介紹陸港美景專題片 立會大屏幕循環播
【Emily】模擬屋苑停電 中電偕物管演練
【Emily】模擬屋苑停電 中電偕物管演練
【Emily】美領館模擬大選投票 賀錦麗「贏咗」
【Emily】美領館模擬大選投票 賀錦麗「贏咗」
【Emily】黃國倡設外賣電單車位 何永賢話屋邨可行性低
【Emily】黃國倡設外賣電單車位 何永賢話屋邨可行性低
【Emily】離任在即 四圍搵食 日領事跟黃家和學冲奶茶
【Emily】離任在即 四圍搵食 日領事跟黃家和學冲奶茶