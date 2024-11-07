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文藝盛事基金資助17活動 文體旅局：未評估效益

【明報專訊】前年《施政報告》提出設立「文化藝術盛事基金」，旨在吸引及支持國際和大型文化藝術活動來港，每項活動資助上限為1500萬元。文化體育及旅遊局昨表示，基金迄今為17項活動批出合計近兩億元，其中8項活動獲最高1500萬元資助，惟暫未具體評估活動帶來的經濟效益，將檢討文藝盛事基金運作和資助模式。

8項活動獲資助上限1500萬

現屆政府着力推動「盛事經濟」，新民黨立法會議員葉劉淑儀昨提出書面質詢，要求當局交代「文化藝術盛事基金」撥款去向及相關經濟效益等。文體旅局回覆稱，基金定位推動本港文化藝術和創意產業發展為主，至今全面運作約一年半，「暫未具體評估活動帶來的經濟效益」。

文體旅局在回覆中另列出各項獲「文化藝術盛事基金」資助的活動，稱在2022年至今年間共接獲71宗申請，已為其中17個項目批出共逾1.98億元，各項撥款額從70萬元至1500萬元不等（見表）。局方續稱，15項已舉辦的獲資助活動，累計吸引逾476萬人參與，形容「反應良好並超額完成目標」。獲最高1500萬元資助的8項活動包括「2023年巴塞爾藝術展香港展會」、「Hypefest Hong Kong 2024」及「俠之大者——金庸百年誕辰紀念‧江湖盛匯」等，以及一項未公布的「流行文化活動」。局方稱會要求每項獲資助盛事的主辦機構設定相應的主要績效指標，將構成資助協議的一部分，主辦機構須於活動結束後提交報告，經接納後才可取得資助餘額。

巴塞爾藝展吸引逾8萬旅客

文體旅局稱，不同活動面向的目標受眾各異，有個別活動在吸引遊客方面表現較佳，舉例指「2024年巴塞爾藝術展香港展會」吸引來自40個國家及地區的242間畫廊赴港參展，最終錄得逾8萬名訪客，近半來自海外。局方續稱，部分活動亦為本港文化藝術面貌帶來「不可量化的價值」，例如金庸展的雕塑將到內地及海外巡迴展覽，將香港本地特色及中華文化帶出去。

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