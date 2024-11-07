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港聞

港聞二

村代表自行鋸枯樹砸斃 地署指承辦商意外當天交勘察報告

【明報專訊】大埔梧桐寨村前年有枯樹塌下部分樹木，砸斃自行鋸樹的村代表丘玉生。具樹藝師及監督資格的承辦商職員供稱，涉事樹木是實木無腐爛，不會自然倒下，事發時樹底鋸斷凌空架在另一樹杈，可能壓斷另一棵樹，指屬非正規做法。地政總署證人指出，承辦商事發當天逾時呈交3份勘察報告予署方。

事主丘玉生（終年64歲）2022年10月28日遭樹木擊中倒地不治。地政總署承辦商東方綠化有限公司（下稱東方綠化）為利害關係方，東方綠化分判商為龍山樹木及環境建設有限公司（下稱龍山）。

親友質疑地署「推晒畀承辦商」

地政總署高級地政主任譚偉棠供稱，2022年8月及10月收到針對涉事樹木共3次投訴，東方綠化逾時在10月28日提交3份勘察報告予署方，超過合約規定。根據合約，承辦商須在勘察後3個工作天內呈交報告。譚表示有追問東方綠化回應，對方稱每年8至9月是修樹高峰，加上新冠疫情導致遲交報告。

譚續稱，署方定期評核承辦商表現，影響日後招標，去年實施新罰款機制後情况改善。譚說移除樹木要有相關資格，一般市民不可自行處理，漁護署或會執法。事主胞兄庭上指出承辦商稱一早交報告予地政總署，質疑署方出事後「推晒畀承辦商」，譚否認，稱事發後才收到報告。

兼任東方綠化及龍山項目經理的何家健供稱，收到投訴限於14日內勘察，一個月內交報告，他不同意合約指定勘察及交報告在各3個工作天內完成。何解釋，疫情及接手合約令投訴累積及遲交報告，又指當年處理的個案約5800宗，比合約所指超出近1倍。被問到安全移除樹木的做法，何稱應由上而下鋸樹。

另代表承辦商的大律師陳辭指出，事主出於好意鋸樹，但行為高危及需專業資格，該樹沒短期倒塌風險，毋須即時移除，指事件屬意外。

【案件編號：CCDI 1075/22】

相關字詞﹕死因研訊 塌樹 梧桐寨

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