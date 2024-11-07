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無業漢涉圖刺法官 「傾向自殘」令特別看管

【明報專訊】九龍城裁判法院裁判官王證瑜本周一（4日）早上審案時疑被持刀男子企圖襲擊，警員即場制服及拘捕該男子，他被控一項企圖有意圖而傷人罪，昨日被解到九龍城裁判法院首度提堂（圖），暫毋須答辯。控方稱，被告控罪書上寫到欲「自我了結」，認為他有自殘傾向。案件押後明年1月3日再訊，其間被告還押「特別看管」。

報稱無業被告李政達（32歲）身穿灰衣灰褲到庭應訊，由至少6名警員看守，神情略顯呆滯，大部分時間望向前方律師席。法庭書記讀出控罪後，被告以微弱聲線表示「明白」。控罪指被告於11月4日在九龍城裁判法院8樓第8庭，意圖使王證瑜身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害王證瑜。控方昨於庭上申請將案押後以待進一步調查，包括檢視被告被捕時管有的4樽液體和兩樽粉末等。

控方續稱，被告上庭前到伊利沙伯醫院接受觀察，醫療報告指他適合出庭，但未能接受調查。醫生報告認為被告有暴力傾向，按被告控罪書寫上表示希望公開事情及自我了結，認為被告有自殘傾向，應接受「特別看管」。辯方無保釋申請，裁判官陳志輝將案押後，下令還押的被告須接受「特別看管」。

散庭後，旁聽的被告母親及其撐拐杖的父親主動向傳媒談及被告情况，形容對事件感到心痛。

【案件編號：KCCC 2771/24】

相關字詞﹕企圖有意圖傷人 九龍城裁判法院 裁判官王證瑜

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