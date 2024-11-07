飛棚未納呈報 前日奪命 勞處稱研修例 網上申報

勞工處回覆查詢表示，有關優化法定建築工程呈報機制，正研究法定建築工程呈報機制修例細節，並與律政司商議法規的修訂草擬，亦正準備相關工作，例如修例後的執行模式、人手編制、研發網上呈報平台及開發自動收發系統，以加快發送呈報通知書到相關辦事處等。

死者親友昨早到葵涌公眾殮房認屍，下午帶同水果、飯盒等祭品到事發現場拜祭，林太難忍悲痛，一度抽泣，眾親友則呼喊死者「返嚟囉」。

林太表示，丈夫與朋友合伙經營搭棚公司近兩年，前日約下午3時許先後接獲朋友及警方通知事件，當下「個腦一片空白」，公司職員一度接觸她，但她情緒仍不穩，冀心情平伏後向公司跟進及了解事故起因。她說，丈夫從事棚架工作逾20年，曾透露工作辛苦，「尤其夏天返工返到嚟好似好攰」，但由於需養家，未有打算轉工。

一家剛獲公屋 子悉父死訊哭泣

林太與丈夫結婚約10年，育有兩名分別4歲及8歲的子女，子女已得知父親死訊，長子難過哭泣。林太讚揚丈夫顧家，「逢係放假都會陪我哋，我哋想去邊度，都會安排」。她稱家庭開支主要由丈夫負責，亦要供養長輩，一家剛獲派公屋，已付裝修訂金，惟仍未完成裝修，稱意外後自己亦要停工，對日後開支感吃力，「都煩緊未來」。

工權會籲盡快納必須呈報工程

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文說，暫未確定死者有否佩戴安全帶，但即使有佩戴俗稱「褲仔」的半身式安全帶仍有可能令腰部受傷，指並非合適的防墮裝置，建議當局指明合適安全帶的例子。她稱全港有逾2000個棚架進行工程，巡查有難度，期望勞工處盡快將懸空式飛棚工程列入必須呈報，讓處方及早掌握資料，隨時巡查。

目前法例僅要求工期6周以上及僱用10人以上的建築工程須於開工7天內向勞工處呈報，至於懸空式棚架工程申報則屬非強制性行政安排，委託懸空式棚架工程者、承建商或物管公司可按建議表格通報勞工處，內容包括棚架搭建、使用日期、承建商資料、勞保資料。處方2021年曾稱擬修例，建議將懸空式棚架等高風險工程納入法定申報工程範圍。

■捐助棚工遺孀林太

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