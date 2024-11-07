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港聞二

懲教遇襲案 多5人被捕

【明報專訊】懲教署職員在壁屋監獄外遇襲案，警方再拘捕5人，其中3男涉嫌串謀傷人，另1男1女涉嫌協助罪犯。警方就此案累計拘捕13人，其中3人已被落案起訴，兩人將被起訴，警方相信尚有人在逃，搜捕行動繼續。

昨午約5時，警方押解其中一名被捕人到事發小巴站旁重組案情。被捕男子黑布蒙頭、戴上手銬、身纏鐵鏈，他手持白色長條形物件，配合假人演示事發情况，旁邊有警員攝錄，過程歷時約45分鐘。據悉他屬其中一名施襲者。

累計13人落網 3人控串謀傷人

警方有組織罪案及三合會調查科總督察黃宇徽昨交代跟進行動，11月3至5日期間再拘捕5人，其中3男年齡介乎20至29歲，涉嫌在案發前或其間襲擊事主、駕車接載施襲者到現場，以及策劃襲擊；另兩人分別是29歲女子及51歲男子，涉嫌為其他被捕人提供藏身處，逃避追捕，涉協助罪犯被捕。

警方稱，其中一名新拘捕的男子已被落案，至今累計3人被起訴串謀傷人，分別於本周一及昨日於觀塘裁判法院提堂。

其餘10名被捕人中，有4人因其他案件正在服刑，將繼續還押候查，另4人被扣留調查，餘下兩人獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。

案發於本月1日，一名懲教署男職員中午下班後在壁屋監獄外遇襲，身體多處受傷流血，據悉事件為曾在壁屋服刑的黑漢指示同門報復行動。

相關字詞﹕懲教署 有意圖傷人

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