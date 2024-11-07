姚兆聰：三跑2035年客量料達1.2億 不擔心供過於求

姚稱三跑系統本月底投入服務後將觀察半年，分階段運作及逐步增加容量。機管局今年初目標於年底機場客運量回復至新冠疫前水平的7000萬人次，局方早前承認仍未達標，料今年僅6000萬人次。對於有意見擔心三跑客運量會供過於求，姚兆聰回應稱機場不僅服務香港，「更是服務整個灣區」。

T2遲開 因航班需時籌備

姚說局方已配合政府，對外爭取引入更多航點、航線等，今年6月亦推出計劃，截至9月已新增8間航空公司和11條航線，形容「成績幾好」。他重申三跑有其必要，啟用後能增更多早晚、黃金時段的航班。

至於當初為配合三跑運作而耗資約129億元擴建的二號客運大樓（T2），機管局前日稱明年底起分階段啟用。被問T2未能和三跑同步啟用，姚解釋T2運作要配合航空公司的航班，期望給早一年通知期籌備；而選擇明年底啟用T2，是考慮到屆時機場客運量估計能達7000萬人次，接近疫前水平。

稱三跑馬拉松象徵新里程

跑道分工方面，姚說將來北跑道用作飛機降落，中跑道用作飛機起飛，南跑道採取混合升降模式，主要考慮大部分貨物來自南邊，貨機毋須飛太遠才降落。

另外，機管局本月17日舉辦馬拉松賽事，1.2萬跑手獲機場禁區紙作號碼布，在現正封閉的中跑道奔馳。姚稱沿賽道將搭小型舞台供樂團、DJ表演，亦設特別飛機、消防車供跑手打卡。賽事安排逾2000人手及大量雪糕筒和圍欄，確保選手和航班安全。

上一次在機場跑道舉行馬拉松是1998年，當年為慶祝赤鱲角機場落成。相隔26年，姚認為象徵機場踏入「新里程碑」。