「老有所為」冠軍活動 長者學做軟餐院友開胃 解侍母不周心結

【明報專訊】活到老學到老，長者的潛能無可限量，亦可學以致用回饋社會。明愛元朗長者社區中心去年舉辦為期一年的「『耆』樂『您』為師」計劃，由髮型師、廚師和生活整理師指導，讓長者組成「三師」義工隊服務社群。任「廚師」的祥仔今年64歲，曾因不懂照顧有吞咽困難的母親而耿耿於懷，他透過計劃學到製作軟餐，並送給有需要的人，同時解開心結。該計劃受社署「老有所為活動計劃」資助，並獲頒本年度全港最佳一年計劃冠軍。
「中間這隻鮑魚，我們用真鮑魚弄碎拌汁，一起煮後再倒到模具弄出來」。祥仔手持特色軟餐，熟練地介紹煮法，但原來以往完全不諳製作軟餐，未能及時讓現已離世的母親享用，「如果我（當時）沒有做蒸水蛋，她幾乎無餸食，吃不到的（其他餸菜）……如早幾年我懂得做軟餐，我媽媽應該吃得很開心」。
「生活整理師」助婆婆執屋
他憶述首次送上軟餐時，有院友「一見到就自己拿匙羹吃」，更舉起拇指大讚，令他大受鼓舞，亦解開照顧母親飲食不周的心結。
年近70的老馮擔任「生活整理師」，助長者收拾家居；她說不少囤積問題源自被雜物埋藏的心理需要，舉例有婆婆的家遍佈垃圾，起初婆婆不願讓人移動任何物品，但跟她聊天發現，部分雜物是以前與兒孫同住時開始保留，「老人家以為留着我這些東西，子女就會回來看我」，於是老馮便以「收拾後兒女回來有位坐」，說服了婆婆。
參與者反思人生 消除遺憾
至於最佳兩年計劃，季軍由香港基督教女青年會明儒松柏社區服務中心推出的「豐盛生命傳奇計劃」奪得。該計劃舉辦不同活動讓長者與年輕人相處，啟發兩代人多角度思考人生，並鼓勵長者肯定自己的人生價值，活出豐盛晚年；義工鳳雯參與計劃時，反思自己人生有遺憾，「我先生離開時，我什麼都不懂說，只會哭」，但她未有受困在不善於表達自己中，反而積極改變，早前兒子帶她旅行時，她踏出新一步，為窩心旅程親口向兒道謝，不再留下更多遺憾。