「老有所為」冠軍活動 長者學做軟餐院友開胃 解侍母不周心結

「中間這隻鮑魚，我們用真鮑魚弄碎拌汁，一起煮後再倒到模具弄出來」。祥仔手持特色軟餐，熟練地介紹煮法，但原來以往完全不諳製作軟餐，未能及時讓現已離世的母親享用，「如果我（當時）沒有做蒸水蛋，她幾乎無餸食，吃不到的（其他餸菜）……如早幾年我懂得做軟餐，我媽媽應該吃得很開心」。

「生活整理師」助婆婆執屋

他憶述首次送上軟餐時，有院友「一見到就自己拿匙羹吃」，更舉起拇指大讚，令他大受鼓舞，亦解開照顧母親飲食不周的心結。

年近70的老馮擔任「生活整理師」，助長者收拾家居；她說不少囤積問題源自被雜物埋藏的心理需要，舉例有婆婆的家遍佈垃圾，起初婆婆不願讓人移動任何物品，但跟她聊天發現，部分雜物是以前與兒孫同住時開始保留，「老人家以為留着我這些東西，子女就會回來看我」，於是老馮便以「收拾後兒女回來有位坐」，說服了婆婆。

參與者反思人生 消除遺憾

至於最佳兩年計劃，季軍由香港基督教女青年會明儒松柏社區服務中心推出的「豐盛生命傳奇計劃」奪得。該計劃舉辦不同活動讓長者與年輕人相處，啟發兩代人多角度思考人生，並鼓勵長者肯定自己的人生價值，活出豐盛晚年；義工鳳雯參與計劃時，反思自己人生有遺憾，「我先生離開時，我什麼都不懂說，只會哭」，但她未有受困在不善於表達自己中，反而積極改變，早前兒子帶她旅行時，她踏出新一步，為窩心旅程親口向兒道謝，不再留下更多遺憾。