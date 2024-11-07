平機去年推餐飲服務指南 無法律效力

【明報專訊】巴黎殘奧雙金得主何宛淇周二到銅鑼灣一間泰菜餐廳打算用膳時，被食店職員拒絕入內，餐廳負責人承認做法不妥。平機會早在去年已發布《如何支援殘疾人士：餐飲服務通用設計實用指南》，建議餐廳為員工提供培訓，以提升對不同殘疾人士需要的敏感度，例如避免要求顧客將行動輔助工具放置餐廳外。何宛淇說，理解餐廳出於不同原因而不便更改門面，建議餐廳可加設可攜式斜道便利輪椅進出。
七成食肆不符「無障礙要求」
根據平機會去年數據顯示，香港有約53.4萬名殘疾人士，佔總人口7.1%，又提及在平機會抽選的食肆中，有超過70%不符合無障礙要求，常見問題包括食肆入口無法讓輪椅進出、固定座位不方便輪椅使用者及食肆通道太狹窄等。
指南冀成「良好常規起步點」」
《指南》建議，餐廳通道闊度應為105至150厘米，以提供足夠空間予輪椅轉彎，入口闊度至少為80厘米。《指南》另提出一系列改善餐廳現有設施的建議，並分為無成本、低成本及中等成本3類，低成本或無成本的建議包括在鄰近主要通道的位置擺放可移動桌椅、提供停放輔助器具的儲存空間等 ，中等成本的做法包括在靠近入口處設優先座。平機會早前稱《指南》雖不具法律效力，但可視為業界「採納良好常規的起步點」。
平機會昨回覆稱，會繼續透過宣傳及教育加強商戶對《殘疾歧視條例》的認識，共同構建一個包容共濟的社會。