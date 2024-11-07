「輪椅阻住大家」 何宛淇進餐廳遭拒 接受店方道歉冀喚關注 平機會籲遇歧視可投訴

何宛淇於Threads表示，當日晚上到店，見店內走廊尚算寬闊，但店員隨即稱「餐廳冇位畀輪椅」，她曾回應指「輪椅好細」，但店員稱「輪椅會阻住大家行」，拒絕讓她入內。她拍下現場相片，稱「我畀網民睇吓夠唔夠（位）」，又稱「唔怪（得）愈來愈少人喺香港消費，依家嘅服務都係咁差」。她其後向本報表示，不少殘疾人士若見食肆及商舖人滿都不會強行進入，避免為他人帶來不便，惟她前日到場時餐廳並不繁忙。

分店負責人：

怕倒瀉食物燙傷何宛淇

她又憶述，以往不時聽聞殘疾人士因擔心阻礙他人或不受歡迎而減少外出用膳，但近期本港社會氣氛已改善，設施亦較完善，已經久未曾因使用輪椅而被商舖拒諸門外，令她對今次經歷更感驚訝。

涉事食肆Ayutthaya的銅鑼灣店負責人吳嘉雄回覆本報查詢時稱，為當日事件向何宛淇致歉，承認店方行為不妥，員工當日理應先讓何進店「埋枱」，又解釋當日工作人員按經驗判斷，認為輪椅進入店內或會阻礙通道，送餐過程可能會不慎倒瀉食物，燙傷何宛淇或其他客人，強調店方絕對歡迎坐輪椅者。

何宛淇昨日傍晚再次發文，稱已接受餐廳負責人電話致歉，希望今次經歷可喚醒不同持分者關注無障礙措施，「設施從來唔係check list上面做咗就算」。她亦強調不希望今次事件是因其運動員身分而獲「特殊關注」，呼籲市民應持續關注無障礙設施和不同弱勢群體的需要。

盼非因運動員身分才受關注

平機會回應稱，不會評論個別事件，但若服務提供者在沒有合理理由下，基於某人的殘疾拒絕提供服務，導致他們遭受較非殘疾人士為差的待遇，除非服務提供者能證明提供相關服務會對他們造成「不合情理的困難」，否則涉違反《殘疾歧視條例》。

何宛淇兩歲罹患脊椎肌肉萎縮症，生活從此再也離不開輪椅。她在今屆巴黎殘奧先後於硬地滾球女子個人BC3級及混合雙人BC3級掄元。