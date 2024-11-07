蘋果清盤案2月再訊 聆案官多次質疑押後原因

遭呈請清盤的是蘋果日報有限公司；兩名債權人為陳漢榮及楊于澄，為蘋果公司前員工。債權人一方昨甫開庭稱，約600名蘋果前員工已獲賠償，債權人不要求頒發清盤令，冀法庭押後處理案件。聆案官何展鵬質疑為何押後，債權人若無迫切需要可撤回呈請。

債權人盼待刑事案結 官：不見得有影響

債權人稱，壹傳媒創辦人黎智英和蘋果公司的刑事案本月20日續審，暫預留30日審期，公司資產已凍結，本案「某程度上」取決於審訊結果。聆案官聽畢質疑，就算黎案正審訊，只影響清盤人，不見得影響本案。債權人回應，公司資產全被凍結，無法做一般清盤程序，要求將案押後至刑事審訊後。聆案官考慮後押後至明年2月12日。

昨日開庭前有段小插曲，兩男子一度坐在律師席。聆案官問及其中一人身分，黃國民（音譯）自稱蘋果公司代表，獲授權出席，但非董事亦非律師。聆案官遂稱黃不得坐律師席，邀請黃坐在證人台旁聽。

翻查資料，勞工處早前回覆傳媒查詢稱，已向蘋果日報有限公司前員工發放破欠基金特惠款項。據悉，破產欠薪保障委員會已向約600人發放近3100萬元特惠款項。

【案件編號：HCCW 216/24】