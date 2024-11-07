許金山案重審 控：自感「完美犯罪」 指一氧化碳瑜伽球放車內殺妻 未必料女同亡

法庭昨早抽選陪審員，由3女4男組成陪審團。暫委法官祁彥輝表示，許金山原審謀殺罪成，上訴得直獲撤銷定罪。法官稱，陪審團可能聽過原審案情，但本案是重審，陪審團不應自行搜尋原審資訊和新聞，應集中考慮庭上證據。

控方律政司副刑事檢控專員萬德豪在開案陳辭稱，本案悲劇發生於2015年5月22日，死者為許金山妻黃秀芬（終年47歲）和次女許儷玲（終年16歲）。下午2時，黃駕駛黃色Mini Cooper外出，坐在司機位，次女坐在前排乘客位，控方形容「兩人不知道那是生命最後一程」。

下午2時25分，一名巴士司機見到Mini Cooper停在西貢巴士站。下午3時35分，一途人留意到兩母女在車內低頭，以為正睡覺。至4時15分，途人見二人姿勢沒變，遂報警。警方和救護員到場打破車門，母女送院不治。

車內零件無損 料瑜伽球泄氣體致命

控方稱，法醫發現二人死於一氧化碳中毒，惟涉案Mini Cooper零件無受損，非一氧化碳源頭；不久警方檢取車廂後方的灰色瑜伽球，判斷是一氧化碳的源頭。控方稱，疑犯可能自以為犯罪計劃「完美」，不料次女會在車內，連同母親中毒死亡。控方提到，許金山是麻醉科醫生，清楚知道一氧化碳可致命，亦曾準備化學研究，有途徑取得一氧化碳。控方開案陳辭未完，聆訊今續。

【案件編號：HCCC 389/23】