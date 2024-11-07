太空油在校蔓延 青協促加強教育

17歲男生以為難成癮

過量吸食暈倒險被車撞

防治中心過去3個月內處理65宗太空油相關的青年個案，個案年齡介乎12至33歲。17歲阿賢（化名）在校園被同學邀請吸食含太空油的電子煙，他起初認為該種電子煙見效快且成癮性較低，致他沉迷，但其效用僅維持短時間，結果他不停吸食以追求短暫快感，曾因過量吸食失去知覺，有次跌出馬路，險被車撞。31歲阿東（化名）在一次私人聚會首次接觸太空油，當時誤以為朋友遞上的是普通電子煙而吸食，後出現頭暈、行為失控等症狀持續約10分鐘。

防治中心督導主任梁兆騏認為青年輕視太空油風險及危機，加上「跟風、跟潮流」心態和好奇心，致近期轉介個案大增，建議加強青年了解太空油對健康和安全的潛在威脅，特別是拆解誤導資訊，並針對社交平台流傳的毒品迷思做預防教育。他鼓勵家長留意子女是否出現可疑行為，如長時間逗留房間並有疑似吸煙的聲音等。