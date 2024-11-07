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社署稱加強審核 向私醫確認病假紙

【明報專訊】由社署審批、向車禍死傷者及其受養人提供經濟援助的「交通意外傷亡援助計劃」，發現偽造的病假紙涉及70多個私營醫療機構及診所，社署助理署長（社會保障）馬秀貞昨日稱，現時審批新申請會向有關私營醫療機構核實證明文件，日後會加強審批及核實資料的程序。

馬稱，該計劃毋須考慮申請人經濟狀况或車禍責任，援助金按受害人傷亡情况支付。申請資格包括車禍後必須報案，並獲界定為交通意外；須在車禍後6個月內申請；受害人必須留醫或獲註冊醫生批出的最少3天病假紙等。馬稱署方審核個案時，會向警方要求書面確認交通意外曾發生，向醫管局或註冊醫生等核實資料，確保傷患由交通意外引致等。

意外援助申請近年呈升勢

是次警方與社署聯合行動，源於社署職員審批申請發現有人偽造由不同私營醫療機構及診所發出的病假紙，其後「翻箱倒籠」發現部分已批出的申請亦涉偽造醫療證明。被問到未來會否就每宗申請核實病假紙，馬稱今次事件牽涉偽造部分醫療機構開出的醫療證明，現時署方審批新申請「會同呢啲醫療機構核實相關資料」。

據該計劃年報，過去10年申請個案數字呈上升趨勢。2023/24年度有11,264宗申請，發放援助金4.918億元，分別按年增約一成，而發放的最高援助金額個案為21.332萬元。財政情况方面，截至今年3月底，基金盈餘14.538億元，較去年減少1.147億元。

相關字詞﹕偽造文書 欺詐 社署 交通意外傷亡援助 警方

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