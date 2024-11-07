明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

團伙自製車禍騙援助金 警拘275人 涉121宗交通意外 共獲批1400萬

【明報專訊】警方聯同社署搗破詐騙交通意外傷亡援助犯罪集團，於10月3日至11月1日期間展開「破惑」行動，拘捕275人；被捕人涉自編自導交通意外或偽造病假紙騙援助金，共涉121宗交通意外，182人申請獲批，每宗金額2000多至15萬元不等，共約1400萬元。警方指個案涉多個詐騙集團及不同人，案件集中發生於去年3月至今年4月，其中一宗「意外」涉及安排11人登上巴士，再由同伙駕私家車撞巴士，當中6人騙取70萬元公帑。

社署交通意外傷亡援助計劃申請資格包括車禍後須報案、受害人須留醫或獲批病假最少3天等（見另稿）。社署今年3月發現部分申請所附的醫療證明有不清晰、錯漏及可疑處，向涉及的私人醫療機構確認發現有關人士無求診，隨聯絡警方。警方4月獲轉介，最早個案追溯至2021年10月，不排除更多人被捕。

撞巴士11乘客「受傷」騙70萬

警方稱，詐騙集團安排團伙成員充當司機或乘客，自編自導交通意外，更檢獲劇本，多數在人少車少的凌晨時分，選擇較偏靜道路犯案，並安排成員用偽造病假紙申請交通意外傷亡援助，騙取援助金，一宗車禍通常有四五人申請援助金，部分會假扮躲避貓狗等「自炒」。

今次偵破的最高金額個案涉詐騙集團利用巴士製造交通意外，騙逾70萬元，據悉涉及去年6月16日凌晨3時一宗發生在東涌東交匯處的意外，一輛私家車撞向前方一輛龍運巴士。警方指集團「蛇頭」安排多名「戲子」在不同站先後登上一輛開往東涌的巴士，集團主腦再安排一輛私家車撞巴士，當晚私家車司機及兩名乘客，以及巴士11名乘客報稱受傷，後揭發14名傷者中有11人為詐騙團伙，警方已拘8人，並通緝另3人。

有人欠債被迫參與扮乘客

西九龍總區重案組總督察謝于毅稱，部分個案涉及「真意外、假假紙」，有被捕人原僅獲兩日病假，及後偽造180日的病假紙，並騙取逾15萬元。警方亦發現部分被捕人本身欠債，因無法還款被債主威迫參與，充當車上司機或乘客，在指定時間及地點按指示撞車，獲批的援助金會用作還債。

偽病假紙涉逾70私醫機構

警方發現疑偽造的病假紙來自70多個私營醫療機構及診所，商罪科高級警司孔慶勳稱，相信嫌犯是透過「P圖」偽造病假紙，手工粗糙，甚至有「串錯字」，暫未發現有醫療機構涉案。

社署助理署長（社會保障）馬秀貞昨未正面回應為何「睇漏」涉偽造病假紙的申請個案，稱案件由社署職員揭發，署方會嚴格審查每名申請人資料，會繼續配合警方調查，並向有關人士悉數追討多領的援助。社署回覆本報稱，截至9月底，共向警方轉介295宗涉嫌欺詐交通意外傷亡援助個案，較上一年度的16宗大幅增加，而2020/21、2021/22、2022/23年度分別錄得10、28及76宗轉介個案。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕公帑 欺詐 詐騙 交通意外傷亡援助 社署 警方

上 / 下一篇新聞

社署稱加強審核 向私醫確認病假紙
社署稱加強審核 向私醫確認病假紙
香港仔避風塘沉船 69歲船主溺亡 疑舢舨入水後傾覆 維修期間墮海
香港仔避風塘沉船 69歲船主溺亡 疑舢舨入水後傾覆 維修期間墮海
太空油在校蔓延 青協促加強教育
太空油在校蔓延 青協促加強教育
警涉非禮停職被捕 消息稱為高級警司
警涉非禮停職被捕 消息稱為高級警司
許金山案重審 控：自感「完美犯罪」 指一氧化碳瑜伽球放車內殺妻 未必料女同亡
許金山案重審 控：自感「完美犯罪」 指一氧化碳瑜伽球放車內殺妻 未必料女同亡
蘋果清盤案2月再訊 聆案官多次質疑押後原因
蘋果清盤案2月再訊 聆案官多次質疑押後原因
3屍案官引導陪審：3人疊一起非常奇怪
3屍案官引導陪審：3人疊一起非常奇怪
「輪椅阻住大家」 何宛淇進餐廳遭拒 接受店方道歉冀喚關注 平機會籲遇歧視可投訴
「輪椅阻住大家」 何宛淇進餐廳遭拒 接受店方道歉冀喚關注 平機會籲遇歧視可投訴
平機去年推餐飲服務指南 無法律效力
平機去年推餐飲服務指南 無法律效力
「老有所為」冠軍活動 長者學做軟餐院友開胃 解侍母不周心結
「老有所為」冠軍活動 長者學做軟餐院友開胃 解侍母不周心結
姚兆聰：三跑2035年客量料達1.2億 不擔心供過於求
姚兆聰：三跑2035年客量料達1.2億 不擔心供過於求
懲教遇襲案 多5人被捕
懲教遇襲案 多5人被捕
飛棚未納呈報 前日奪命 勞處稱研修例 網上申報
飛棚未納呈報 前日奪命 勞處稱研修例 網上申報
無業漢涉圖刺法官 「傾向自殘」令特別看管
無業漢涉圖刺法官 「傾向自殘」令特別看管
村代表自行鋸枯樹砸斃 地署指承辦商意外當天交勘察報告
村代表自行鋸枯樹砸斃 地署指承辦商意外當天交勘察報告
文藝盛事基金資助17活動 文體旅局：未評估效益
文藝盛事基金資助17活動 文體旅局：未評估效益
尋隱蔽濫用公屋 房屋署長：市民舉報成效佳
尋隱蔽濫用公屋 房屋署長：市民舉報成效佳
香園圍口岸客量超估算 鄧炳強：與內地商延長通關時間
香園圍口岸客量超估算 鄧炳強：與內地商延長通關時間
未備存董事登記 「獨媒」罰款1萬
未備存董事登記 「獨媒」罰款1萬
活在灣區：雙11掃貨 比較集運商優惠慳運費
活在灣區：雙11掃貨 比較集運商優惠慳運費
【Emily】介紹陸港美景專題片 立會大屏幕循環播
【Emily】介紹陸港美景專題片 立會大屏幕循環播
【Emily】模擬屋苑停電 中電偕物管演練
【Emily】模擬屋苑停電 中電偕物管演練
【Emily】美領館模擬大選投票 賀錦麗「贏咗」
【Emily】美領館模擬大選投票 賀錦麗「贏咗」
【Emily】黃國倡設外賣電單車位 何永賢話屋邨可行性低
【Emily】黃國倡設外賣電單車位 何永賢話屋邨可行性低
【Emily】離任在即 四圍搵食 日領事跟黃家和學冲奶茶
【Emily】離任在即 四圍搵食 日領事跟黃家和學冲奶茶