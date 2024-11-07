團伙自製車禍騙援助金 警拘275人 涉121宗交通意外 共獲批1400萬

社署交通意外傷亡援助計劃申請資格包括車禍後須報案、受害人須留醫或獲批病假最少3天等（見另稿）。社署今年3月發現部分申請所附的醫療證明有不清晰、錯漏及可疑處，向涉及的私人醫療機構確認發現有關人士無求診，隨聯絡警方。警方4月獲轉介，最早個案追溯至2021年10月，不排除更多人被捕。

撞巴士11乘客「受傷」騙70萬

警方稱，詐騙集團安排團伙成員充當司機或乘客，自編自導交通意外，更檢獲劇本，多數在人少車少的凌晨時分，選擇較偏靜道路犯案，並安排成員用偽造病假紙申請交通意外傷亡援助，騙取援助金，一宗車禍通常有四五人申請援助金，部分會假扮躲避貓狗等「自炒」。

今次偵破的最高金額個案涉詐騙集團利用巴士製造交通意外，騙逾70萬元，據悉涉及去年6月16日凌晨3時一宗發生在東涌東交匯處的意外，一輛私家車撞向前方一輛龍運巴士。警方指集團「蛇頭」安排多名「戲子」在不同站先後登上一輛開往東涌的巴士，集團主腦再安排一輛私家車撞巴士，當晚私家車司機及兩名乘客，以及巴士11名乘客報稱受傷，後揭發14名傷者中有11人為詐騙團伙，警方已拘8人，並通緝另3人。

有人欠債被迫參與扮乘客

西九龍總區重案組總督察謝于毅稱，部分個案涉及「真意外、假假紙」，有被捕人原僅獲兩日病假，及後偽造180日的病假紙，並騙取逾15萬元。警方亦發現部分被捕人本身欠債，因無法還款被債主威迫參與，充當車上司機或乘客，在指定時間及地點按指示撞車，獲批的援助金會用作還債。

偽病假紙涉逾70私醫機構

警方發現疑偽造的病假紙來自70多個私營醫療機構及診所，商罪科高級警司孔慶勳稱，相信嫌犯是透過「P圖」偽造病假紙，手工粗糙，甚至有「串錯字」，暫未發現有醫療機構涉案。

社署助理署長（社會保障）馬秀貞昨未正面回應為何「睇漏」涉偽造病假紙的申請個案，稱案件由社署職員揭發，署方會嚴格審查每名申請人資料，會繼續配合警方調查，並向有關人士悉數追討多領的援助。社署回覆本報稱，截至9月底，共向警方轉介295宗涉嫌欺詐交通意外傷亡援助個案，較上一年度的16宗大幅增加，而2020/21、2021/22、2022/23年度分別錄得10、28及76宗轉介個案。

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