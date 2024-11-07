明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞
活在灣區

港聞二

活在灣區：雙11掃貨 比較集運商優惠慳運費

【明報專訊】今年「雙11」淘寶、京東（9618）及拼多多（美：PDD）等內地購物平台相繼推出購物優惠，儘管3個平台均推出包郵到港服務，惟要留意相關服務並未涵蓋平台內所有貨品。若心水貨品未能提供包郵到港服務，要減省運費，除選擇較低運費的集運公司外，還可留意個別公司提供的運費優惠。

明報記者 劉敬華

最近不少集運公司推出運費優惠，以順豐集運的優惠為例，由即日起至今年12月底止，選用該公司由內地運送至香港的集運服務，20公斤內的自取貨件，運費為首2公斤12.6元人民幣，續重每1公斤3.8元人民幣（見表），而30公斤內派送上門貨件，運費為首3公斤30元人民幣，續重每1公斤5.8元人民幣。

4PX遞四方新客享「免1KG送1KG」優惠

又如4PX遞四方（香港）的優惠，於今年11月1日至30日期間，新客戶可享「免1KG送1KG」優惠，此優惠下新客戶首單可免1公斤運費，支付首單後可再獲贈1公斤免郵券，免郵券使用時間為今年12月1日至31日；該公司更於11月推出「雙11勁賞！每周三搶100元現金券」活動，於11月內逢周三早上11點開搶限量的100港元現金券，不設使用門檻，所有運送線路也可使用，新舊客戶皆可參與此活動，每人限領取一次。

大件貨品可留意集運王優惠

最近更有個別公司為大件貨件推出優惠，如集運王便是其中之一，該公司近期推出會員感謝祭限時優惠，其中21公斤至300公斤的重貨/特大貨物派送運費的限時優惠價為續重每1公斤4港元，原價為續重每1公斤8港元；假設貨件為30公斤，計及派送運費首5公斤52港元，5公斤以上至20公斤的每公斤續重收8港元，以及21公斤或以上的每公斤續重4港元之限時優惠價，總運費為212港元，較原價252港元約減15.87%。

部分公司以體積重計算運費

撇除限時優惠活動，一般而言，選擇自取的集運費會較低，以Funlala為例，選擇於自取點自行取貨，集運費為首1公斤收10元人民幣，派送工商區的運費為首1公斤18元人民幣。比較集運費時，除留意是否設附加費，如派送住宅區的附加費外，更重要的是，留意運費會否以體積重計算，不少集運服務會對體積較大而重量太輕的貨品，將其體積折算為重量收取費用，此情况下，即使消費者選購「輕磅」產品，也有機會因為產品體積較大，需要支付較高的運費。

[活在灣區]

相關字詞﹕大灣區GBA專題 雙11 集運運費

上 / 下一篇新聞

團伙自製車禍騙援助金 警拘275人 涉121宗交通意外 共獲批1400萬
團伙自製車禍騙援助金 警拘275人 涉121宗交通意外 共獲批1400萬
社署稱加強審核 向私醫確認病假紙
社署稱加強審核 向私醫確認病假紙
香港仔避風塘沉船 69歲船主溺亡 疑舢舨入水後傾覆 維修期間墮海
香港仔避風塘沉船 69歲船主溺亡 疑舢舨入水後傾覆 維修期間墮海
太空油在校蔓延 青協促加強教育
太空油在校蔓延 青協促加強教育
警涉非禮停職被捕 消息稱為高級警司
警涉非禮停職被捕 消息稱為高級警司
許金山案重審 控：自感「完美犯罪」 指一氧化碳瑜伽球放車內殺妻 未必料女同亡
許金山案重審 控：自感「完美犯罪」 指一氧化碳瑜伽球放車內殺妻 未必料女同亡
蘋果清盤案2月再訊 聆案官多次質疑押後原因
蘋果清盤案2月再訊 聆案官多次質疑押後原因
3屍案官引導陪審：3人疊一起非常奇怪
3屍案官引導陪審：3人疊一起非常奇怪
「輪椅阻住大家」 何宛淇進餐廳遭拒 接受店方道歉冀喚關注 平機會籲遇歧視可投訴
「輪椅阻住大家」 何宛淇進餐廳遭拒 接受店方道歉冀喚關注 平機會籲遇歧視可投訴
平機去年推餐飲服務指南 無法律效力
平機去年推餐飲服務指南 無法律效力
「老有所為」冠軍活動 長者學做軟餐院友開胃 解侍母不周心結
「老有所為」冠軍活動 長者學做軟餐院友開胃 解侍母不周心結
姚兆聰：三跑2035年客量料達1.2億 不擔心供過於求
姚兆聰：三跑2035年客量料達1.2億 不擔心供過於求
懲教遇襲案 多5人被捕
懲教遇襲案 多5人被捕
飛棚未納呈報 前日奪命 勞處稱研修例 網上申報
飛棚未納呈報 前日奪命 勞處稱研修例 網上申報
無業漢涉圖刺法官 「傾向自殘」令特別看管
無業漢涉圖刺法官 「傾向自殘」令特別看管
村代表自行鋸枯樹砸斃 地署指承辦商意外當天交勘察報告
村代表自行鋸枯樹砸斃 地署指承辦商意外當天交勘察報告
文藝盛事基金資助17活動 文體旅局：未評估效益
文藝盛事基金資助17活動 文體旅局：未評估效益
尋隱蔽濫用公屋 房屋署長：市民舉報成效佳
尋隱蔽濫用公屋 房屋署長：市民舉報成效佳
香園圍口岸客量超估算 鄧炳強：與內地商延長通關時間
香園圍口岸客量超估算 鄧炳強：與內地商延長通關時間
未備存董事登記 「獨媒」罰款1萬
未備存董事登記 「獨媒」罰款1萬
【Emily】介紹陸港美景專題片 立會大屏幕循環播
【Emily】介紹陸港美景專題片 立會大屏幕循環播
【Emily】模擬屋苑停電 中電偕物管演練
【Emily】模擬屋苑停電 中電偕物管演練
【Emily】美領館模擬大選投票 賀錦麗「贏咗」
【Emily】美領館模擬大選投票 賀錦麗「贏咗」
【Emily】黃國倡設外賣電單車位 何永賢話屋邨可行性低
【Emily】黃國倡設外賣電單車位 何永賢話屋邨可行性低
【Emily】離任在即 四圍搵食 日領事跟黃家和學冲奶茶
【Emily】離任在即 四圍搵食 日領事跟黃家和學冲奶茶