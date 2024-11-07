活在灣區：雙11掃貨 比較集運商優惠慳運費

明報記者 劉敬華

最近不少集運公司推出運費優惠，以順豐集運的優惠為例，由即日起至今年12月底止，選用該公司由內地運送至香港的集運服務，20公斤內的自取貨件，運費為首2公斤12.6元人民幣，續重每1公斤3.8元人民幣（見表），而30公斤內派送上門貨件，運費為首3公斤30元人民幣，續重每1公斤5.8元人民幣。

4PX遞四方新客享「免1KG送1KG」優惠

又如4PX遞四方（香港）的優惠，於今年11月1日至30日期間，新客戶可享「免1KG送1KG」優惠，此優惠下新客戶首單可免1公斤運費，支付首單後可再獲贈1公斤免郵券，免郵券使用時間為今年12月1日至31日；該公司更於11月推出「雙11勁賞！每周三搶100元現金券」活動，於11月內逢周三早上11點開搶限量的100港元現金券，不設使用門檻，所有運送線路也可使用，新舊客戶皆可參與此活動，每人限領取一次。

大件貨品可留意集運王優惠

最近更有個別公司為大件貨件推出優惠，如集運王便是其中之一，該公司近期推出會員感謝祭限時優惠，其中21公斤至300公斤的重貨/特大貨物派送運費的限時優惠價為續重每1公斤4港元，原價為續重每1公斤8港元；假設貨件為30公斤，計及派送運費首5公斤52港元，5公斤以上至20公斤的每公斤續重收8港元，以及21公斤或以上的每公斤續重4港元之限時優惠價，總運費為212港元，較原價252港元約減15.87%。

部分公司以體積重計算運費

撇除限時優惠活動，一般而言，選擇自取的集運費會較低，以Funlala為例，選擇於自取點自行取貨，集運費為首1公斤收10元人民幣，派送工商區的運費為首1公斤18元人民幣。比較集運費時，除留意是否設附加費，如派送住宅區的附加費外，更重要的是，留意運費會否以體積重計算，不少集運服務會對體積較大而重量太輕的貨品，將其體積折算為重量收取費用，此情况下，即使消費者選購「輕磅」產品，也有機會因為產品體積較大，需要支付較高的運費。

[活在灣區]