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港聞

港聞二

美團盼在港試無人機送外賣 促定法例框架

【明報專訊】《施政報告》提出發展低空經濟，料明年起陸續推出試點項目，首階段以無人機載貨和空中監測為主，並計劃於明年底前完成涉及「低空經濟」的法例修訂。有在港出席航空業界「超級樞紐博覽會」的企業認為無人機技術成熟，提倡以無人機送外賣和載人觀光。內地外送平台美團表示有意參與本港的試點項目，期望政府盡快訂立法例框架。有議員建議當局另設新法例規管，勿單靠修改現行無人機相關法例，政府則稱要視乎情况。

首次在亞洲舉辦的超級樞紐博覽會昨起在亞博館舉行，超過60家國際機場代表和100家機場產業鏈企業參展。自2017年起試用無人機的美團屬參展商之一，目前美團每架無人機可承重2.4公斤，約為一份一人餐的重量。無人機運送外賣到特定機櫃後由客人自行領取。美團無人機政策合規總監閆琰表示，用無人機送外賣的整體送餐效率比傳統快一半，認為在港使用無人機送外賣可能性十分高，目前已發展兩套定位系統，亦有興趣參加政府試點項目，期望政府需盡快訂立法例，包括規劃土地用作無人機地面設備，以及放寬「超視距飛行」規定等，同時建議無人機試點項目一併測試配送藥物或檢驗樣本等。

冠忠倡在迪士尼試無人機載客觀光

本地客運公司冠忠巴士年多前和內地公司億航智能合作，提倡用無人機載客。冠忠無人機每架可承重200公斤，造價300多萬元，今年在珠海、廣州等園區試行載人觀光。冠忠智慧出行有限公司董事總經理黃逸鴻表示，初步建議在迪士尼樂園試行項目，亦已收到本地酒店接洽，使用無人機代替直升機載客觀光。黃認為，不論用無人機載客或載貨，現時均未有清楚法規，期望政府可清楚訂明無人機操作員資歷要求及跨境運輸程序等，以及增加資助基金，讓無人機載人技術3年內在港實踐。

林世雄：先修例增載重上限

當局計劃於明年底前完成涉及低空經濟的法例修訂。選委界議員陳紹雄於立法會經濟發展事務委員會上建議，當局不應只在現行《小型無人機令》上「修修補補」，應設立全新法例，「低空經濟所涉領域不是靠修例就能解決」。運輸及物流局長林世雄重申，會先修例上調無人機載重上限，下一步再思考修例或訂立新法例。

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