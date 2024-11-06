三跑11．28全開 T2明年底分段啟用

第三跑道2022年運作 舊北跑道關閉編配

機場現時以雙跑道系統運作，第三條跑道其實於2022年已被編配為新「北跑道」，與舊有「南跑道」一起運作。舊北跑道則改名為「中跑道」，其後關閉重新編配。機管局目標在本月獲發機場牌照，牌照將涵蓋3條跑道、相關滑行道及支援設施的運作。

黃偉綸料港成「更強的國際航空樞紐」

機管局稱中跑道9月已完成試飛，上月中亦已舉行飛機事故及救援演習。現時雙跑道系統運作下，南跑道亦主要用作起飛，而北跑道則用作降落。機管局回覆本報查詢稱，3條跑道均可供飛機升降，其中北跑道將主要用於降落，中跑道用於起飛，南跑道則同時負責升降。

黃偉綸昨日出席「超級樞紐博覽會」開幕禮，他在致辭時公布機場三跑系統將在本月28日啟用，三跑系統將為香港國際機場提供運力，以滿足預計至2035年達到1.2億人次客運量及1000萬公噸貨運量的長遠航空交通需求，相信能讓香港成為「更強的國際航空樞紐」。

機管局昨同時公布二號客運大樓明年底起分階段啟用。機管局表示將與業務伙伴展開籌備工作，包括各項客運服務的實地準備工作、零售商店及服務商戶的租賃事宜等。第一代二號客運大樓於2007年啟用，機管局因配合三跑拆卸重建，於2019年起關閉二號客運大樓。

新建的二號客運大樓新增南北兩座附屬大樓，將可同步提供出入境服務、增設行李輸送設施等。