明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

三跑11．28全開 T2明年底分段啟用

【明報專訊】歷時8年斥資1415億元興建的機場三跑系統11月28日啟用。署理財政司長黃偉綸預料，3條跑道每年可處理1.2億人次客運及1000萬公噸貨運量。當初為配合三跑運作耗資約129億元擴建的二號客運大樓（T2）料於明年底起分階段啟用。機管局稱將與業務伙伴展開籌備，包括各項客運服務實地準備，以及零售商和服務商的租賃事宜等。

第三跑道2022年運作 舊北跑道關閉編配

機場現時以雙跑道系統運作，第三條跑道其實於2022年已被編配為新「北跑道」，與舊有「南跑道」一起運作。舊北跑道則改名為「中跑道」，其後關閉重新編配。機管局目標在本月獲發機場牌照，牌照將涵蓋3條跑道、相關滑行道及支援設施的運作。

黃偉綸料港成「更強的國際航空樞紐」

機管局稱中跑道9月已完成試飛，上月中亦已舉行飛機事故及救援演習。現時雙跑道系統運作下，南跑道亦主要用作起飛，而北跑道則用作降落。機管局回覆本報查詢稱，3條跑道均可供飛機升降，其中北跑道將主要用於降落，中跑道用於起飛，南跑道則同時負責升降。

黃偉綸昨日出席「超級樞紐博覽會」開幕禮，他在致辭時公布機場三跑系統將在本月28日啟用，三跑系統將為香港國際機場提供運力，以滿足預計至2035年達到1.2億人次客運量及1000萬公噸貨運量的長遠航空交通需求，相信能讓香港成為「更強的國際航空樞紐」。

機管局昨同時公布二號客運大樓明年底起分階段啟用。機管局表示將與業務伙伴展開籌備工作，包括各項客運服務的實地準備工作、零售商店及服務商戶的租賃事宜等。第一代二號客運大樓於2007年啟用，機管局因配合三跑拆卸重建，於2019年起關閉二號客運大樓。

新建的二號客運大樓新增南北兩座附屬大樓，將可同步提供出入境服務、增設行李輸送設施等。

上 / 下一篇新聞

MIRROR參演 啟德體藝館下月試開騷 可容萬人擬邀數千 音樂會前先辦球賽測試
MIRROR參演 啟德體藝館下月試開騷 可容萬人擬邀數千 音樂會前先辦球賽測試
保齡球中心進駐零售館 下月開業1月辦世界賽
保齡球中心進駐零售館 下月開業1月辦世界賽
七欖門票開售 新增「南看台通行證」另行收費
七欖門票開售 新增「南看台通行證」另行收費
螺絲疑太淺 狗臂架鬆脫棚工墮斃 遺兩幼年子女 勞處勒令停工調查
螺絲疑太淺 狗臂架鬆脫棚工墮斃 遺兩幼年子女 勞處勒令停工調查
八旬翁疑洗冷氣機底架墮樓亡
八旬翁疑洗冷氣機底架墮樓亡
枯樹枝擊斃村代表 樹藝師：曾3次倡移除
枯樹枝擊斃村代表 樹藝師：曾3次倡移除
愛書之人 資深傳媒人鄭明仁病逝
愛書之人 資深傳媒人鄭明仁病逝
大埔三屍案控方：被告無失控 有思考兼對話
大埔三屍案控方：被告無失控 有思考兼對話
夏寶龍周五見工商界 料談三中全會港發展 南下深圳 受邀者：料振工商信心
夏寶龍周五見工商界 料談三中全會港發展 南下深圳 受邀者：料振工商信心
美前駐港領事唐偉康：邀旅遊辦活動、可改對港印象
美前駐港領事唐偉康：邀旅遊辦活動、可改對港印象
李家超率團赴進博會 向李強述港高質量發展
李家超率團赴進博會 向李強述港高質量發展
漢圖襲裁判官提堂 九龍城法院增安保
漢圖襲裁判官提堂 九龍城法院增安保
2004至08出生女生將補打HPV針
2004至08出生女生將補打HPV針
竊案停職警 再犯囚15月
竊案停職警 再犯囚15月
涉逾70宗彈票騙案 警拘8人檢大量毒品
涉逾70宗彈票騙案 警拘8人檢大量毒品
小巴「紅轉綠」反應淡 11路線兩申請 商會指司機憂收入減 有獲邀營辦方稱「計唔掂數」
小巴「紅轉綠」反應淡 11路線兩申請 商會指司機憂收入減 有獲邀營辦方稱「計唔掂數」
的士擬強制裝攝錄系統 鄧炳強：會索片段查案 稱公務員國安指引「機密文件」
的士擬強制裝攝錄系統 鄧炳強：會索片段查案 稱公務員國安指引「機密文件」
逾三成半打工仔稱凍薪 勞聯倡加薪5.5%
逾三成半打工仔稱凍薪 勞聯倡加薪5.5%
展「暫停載客」牌無冚旗關燈 高院裁的士「候客」
展「暫停載客」牌無冚旗關燈 高院裁的士「候客」
鏡騷墜屏案3被告不作供 明年2月結案陳辭
鏡騷墜屏案3被告不作供 明年2月結案陳辭
數字辦網安演練 師生扮黑客攻政府 9部門3公共機構任守方 「點到即止」免礙服務
數字辦網安演練 師生扮黑客攻政府 9部門3公共機構任守方 「點到即止」免礙服務
「螞蟻搬家」拆彩虹邨 房署：重建分兩周期
「螞蟻搬家」拆彩虹邨 房署：重建分兩周期
美團盼在港試無人機送外賣 促定法例框架
美團盼在港試無人機送外賣 促定法例框架
灣區熱搜：灣區設試場成天時 港大創科駐前海享地利 港生推AI教英文 助兩地學子戰DSE
灣區熱搜：灣區設試場成天時 港大創科駐前海享地利 港生推AI教英文 助兩地學子戰DSE
灣區熱搜：3創始人性格互補 兼顧內外
灣區熱搜：3創始人性格互補 兼顧內外
【Emily】話非法串流平台睇波極危險 英超搵球星拍片籲「踢走盜版」 now力撐
【Emily】話非法串流平台睇波極危險 英超搵球星拍片籲「踢走盜版」 now力撐
【Emily】李娜嘆維園網球場難辦大賽 田二少倡重建
【Emily】李娜嘆維園網球場難辦大賽 田二少倡重建
【Emily】研究：鸚鵡一基因 左右羽毛紅黃綠
【Emily】研究：鸚鵡一基因 左右羽毛紅黃綠
【Emily】美餐飲巡禮周一開鑼 51港澳餐廳參加新高
【Emily】美餐飲巡禮周一開鑼 51港澳餐廳參加新高
【Emily】國安漫畫等上完太空 今「登陸」太空館
【Emily】國安漫畫等上完太空 今「登陸」太空館
【Emily】謝展寰同議員去東龍洲 參觀深水網箱養海產
【Emily】謝展寰同議員去東龍洲 參觀深水網箱養海產